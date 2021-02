On dit que Kylie Minogue prépare un mariage de conte de fées avec son beau directeur britannique de GQ, Paul Solomons.

Leur engagement a été confirmé la semaine dernière par la belle-mère excitée de Paul, qui a déclaré qu’elle était « ravie » de la nouvelle – bien que Kylie ait ensuite tweeté pour dire que cela ne s’était pas encore produit.

Maintenant, des sources proches du couple amoureux affirment qu’ils se préparent à se marier dans l’Australie natale de Kylie.

La princesse de la pop est arrivée à Melbourne depuis le Royaume-Uni avec Paul, où elle a récemment été aperçue en train de faire du shopping avec la petite sœur Dannii Minogue.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour BFI)



Selon des initiés, se faire atteler dans sa ville natale est dans l’esprit de Kylie depuis un certain temps.

« Kylie dit depuis des années que lorsqu’elle se mariera, ce sera dans sa ville natale bien-aimée de Melbourne », a déclaré lundi un initié à New Idea.

« Ses parents sont ici et s’entendent un peu, il est donc difficile de les amener en Grande-Bretagne dans le climat actuel », ont-ils ajouté.

Kylie aurait initialement prévu une cérémonie discrète avec seulement sa famille proche et ses amis et son futur mari invités.







(Image: WireImage)



Cependant, on prétend maintenant que l’idée qui a fait boule de neige s’est transformée en quelque chose de plus spectaculaire.

« J’ai entendu dire que Kylie voulait un mariage vraiment discret une fois qu’elle a réalisé que c’était Paul. Mais maintenant qu’elle est de retour à Melbourne, les projets font boule de neige. Elle est totalement absorbée par le moment et ravie d’être à la maison », a déclaré une source à Woman’s Magazine du jour.

D’autres publications en Australie affirment que Kylie a déjà demandé à sa sœur Dannii d’être sa demoiselle d’honneur.









Kylie et son beau gallois Paul sortent ensemble depuis 2018.

Parlant de son homme dans une interview l’année dernière, la chanteuse a jailli: « En un mot, c’est un gars formidable. Il est tellement attentionné et solidaire. »

Selon New Idea, l’exécutif du magazine a posé la question il y a quelques mois avec une « grande bague en diamant en or jaune ».

Bien que le couple n’ait fait aucune annonce sur le jalon romantique, Billie Piper a accidentellement révélé la nouvelle lors d’une interview avec le magazine Elle qui a été publiée ce mois-ci.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Har)



Billie se souvenait d’une histoire sur la façon dont elle s’est effondrée dans une boîte de nuit à l’âge de 18 ans et a été emmenée à l’hôpital par un homme mystérieux – qui s’est révélé plus tard être Paul.

«Plus tard, je découvrirais que son nom est Paul, comme mon père. Il est gallois, travaille chez GQ et deviendra, avec le temps, un ami cher, un succès aveuglant et le fiancé de Kylie Minogue. Héros, pas ravageur. Kylie sait, « dit Billie.

La belle-mère de Paul, Gloria, a également confirmé la nouvelle, déclarant au MailOnline qu’elle était « ravie » et « excitée » que le couple se fasse atteler.







(Image: WireImage)



« Elle est très gentille, je suis ravie qu’ils soient fiancés. C’est très excitant. Mais je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus car on m’a dit de ne pas le faire. Je respecte mon fils et je respecte trop Kylie pour le dire. plus, dit Gloria.

Cependant, les représentants de Kylie ont rapidement rejeté la rumeur et ont déclaré que le couple était « heureux comme ils le sont ».

Kylie s’est également adressée aux médias sociaux pour dire que la spéculation n’était pas vraie mais qu’elle était follement amoureuse de Paul.

Elle a tweeté: « ‘#Lovers… nous aimons TOUS l’AMOUR mais les rumeurs deviennent incontrôlables! »

Kylie était auparavant fiancée à l’acteur Joshua Stasse dont elle s’est séparée en 2017 au milieu d’allégations selon lesquelles il avait été infidèle.