Les plans de Manchester United pour Anthony Martial au milieu du retour de Cristiano Ronaldo révélés

Un aperçu des plans de Manchester United pour 2022/23 a été fourni récemment.

Martial est revenu à Manchester United cet été après un prêt très décevant avec Séville.

Avant cela, le Français avait été très décevant lorsqu’il était chargé de mener la ligne pour United sous Ole Gunnar Solskjaer.

En conséquence, il semblait évident que Martial serait déplacé cet été pour faire place à un ou deux nouveaux attaquants.

Cependant, Martial a depuis marqué trois buts en trois matches de pré-saison et, comme nous le savons, la pré-saison est un véritable test de la performance d’une équipe lors de la prochaine campagne.

Maintenant, des informations du Daily Mail ont confirmé que Martial resterait au club cet été, Erik ten Hag excluant la possibilité d’une vente.

Il est ajouté que, même si Cristiano Ronaldo reprend l’entraînement la semaine prochaine, Martial commencera toujours 2022/23 en tête pour United :

“Martial a rejoint United cet été et a soudainement été propulsé d’un paria à l’attaquant n ° 1 du club lors de leur tournée en Thaïlande et en Australie.

“De l’air d’être en route, le joueur de 26 ans est maintenant cloué pour rester après qu’Erik ten Hag ait exclu la possibilité qu’il soit vendu.

“Même si Ronaldo devait reprendre l’entraînement la semaine prochaine – ce qui semble peu probable – Martial devrait commencer la saison en tête après avoir saisi sa deuxième chance à deux mains.”

Cristiano Ronaldo a jeté un nuage sur cette tournée mais Anthony Martial a été une bouffée d’air frais

via https://t.co/NRZglgE0AL #mufc https://t.co/TOWG9QjyIN – Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) 22 juillet 2022

