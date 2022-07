Les plans de lutte contre le réchauffement climatique se heurtent à un obstacle à Paris : les arbres

M. Le Dantec a également déclaré qu’à court terme, les jeunes arbres sont moins efficaces que les plus âgés pour atténuer le réchauffement climatique, car leur feuillage est plus petit et ne peut pas absorber autant de rayonnement. “Un arbre de 100 ans vaut 125 arbres nouvellement plantés” en termes d’absorption de dioxyde de carbone et de refroidissement de son environnement, a-t-il déclaré.

A la porte de Montreuil, les habitants ont un avis mitigé sur le projet. Lo Richert Lebon, un designer de 57 ans, a salué les “efforts verts”, affirmant qu’ils contribueraient à améliorer la qualité de vie dans cette banlieue en déclin depuis longtemps.

Mais “les pelouses ne valent pas des arbres”, a-t-elle ajouté, debout à l’ombre des platanes dont l’abattage est prévu, dans le cadre du réaménagement d’une brocante du quartier. “Les arbres devraient être intégrés dans ces efforts, plutôt que d’être une variable d’ajustement.”