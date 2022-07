Les plans de l’Europe pour remplacer le gaz russe sont jugés “extrêmement optimistes” – et pourraient marteler son économie

Une plate-forme de forage dans une installation de traitement du gaz, exploitée par Gazprom. Maxime Chemetov | Reuter

Selon les analystes, la meilleure chance de l’Union européenne de remplacer les importations de gaz russe cette année risque de rater la cible, ce qui exercera une pression supplémentaire sur l’économie de la région. L’UE prévoit de remplacer les deux tiers des importations de gaz russe d’ici la fin de l’année, alors que la guerre de la Russie en Ukraine continue de faire rage. L’abandon des approvisionnements en gaz du pays est devenu encore plus urgent après Gazprom, soutenu par l’État, a réduit ses flux vers l’Europe de 60 %invoquant un retard dans les réparations sur le Gazoduc Nord Stream 1 qui va jusqu’en Allemagne sous la mer Baltique. Le commissaire européen à l’énergie, Kadri Simson, rencontrera lundi les ministres européens de l’énergie pour discuter d’éventuelles mesures coordonnées, y compris la réduction de la demande et des plans d’urgence si la situation se détériore davantage. Cependant, le plan actuel de l’UE pour remplacer le gaz russe semble échouer. En 2021, l’UE a importé environ 155 milliards de mètres cubes (bcm) de gaz naturel de Russie. Les remplacements de gaz proposés par le bloc d’ici la fin de 2022 – qui incluent la diversification du GNL (gaz naturel liquéfié), les énergies renouvelables, l’efficacité du chauffage, la diversification des pipelines, le biométhane, les toits solaires et les pompes à chaleur – s’élèvent à environ 102 milliards de m3 par an, selon les données de l’UE REPowerEU de la Commission, agrégé dans un récent rapport du cabinet de conseil économique TS Lombard. Christopher Granville, directeur général pour l’EMEA et la recherche politique mondiale chez TS Lombard, a déclaré dans le rapport que les objectifs de la Commission européenne de remplacer le gaz de Gazprom cette année semblent “extrêmement optimistes”. “Outre les délais de mise en œuvre de la mise en service des terminaux de réception de GNL allemands, la Russie est également un important fournisseur de GNL, soulignant le défi pour l’Europe de s’approvisionner en GNL adéquat”, a déclaré Granville. La part des importations de gaz russe dans l’UE a déjà diminué, passant de 45 % en avril 2021 à 31 % en avril 2022, la part du gazoduc passant à elle seule de 40 % l’an dernier à 26 % cette année. Cependant, les importations totales de GNL ont atteint des niveaux record, avec 12,6 milliards de mètres cubes importés en avril seulement, ce qui représente une augmentation de 36 % d’une année sur l’autre malgré la part réduite de la Russie. Cela indiquerait que les efforts de diversification de l’Europe commencent à porter leurs fruits.

‘Chantage’

Un porte-parole de l’énergie de la Commission européenne a déclaré jeudi à CNBC que Gazprom et Moscou utilisaient l’approvisionnement énergétique comme “instrument de chantage”. “Suite à la décision unilatérale antérieure de Gazprom d’arrêter de livrer du gaz à plusieurs États membres et entreprises, et au niveau inférieur à la moyenne de ses installations de stockage de gaz en Europe au cours de l’année écoulée, les dernières mesures nous rappellent une fois de plus le manque de fiabilité de la Russie en tant que fournisseur d’énergie “, a déclaré le porte-parole. “Ils renforcent également notre détermination à atteindre nos objectifs REPowerEU d’éliminer progressivement les combustibles fossiles russes. Les sanctions contre le charbon et le pétrole russes entrent en vigueur cette année, et avec le plan REPowerEU, nous allons accélérer le déploiement des énergies renouvelables locales, réduire la consommation d’énergie et passer à des fournisseurs alternatifs plus fiables que la Russie.”

Les efforts de la Commission européenne et des États membres pour se diversifier loin des combustibles fossiles russes les ont vus signer la semaine dernière un protocole d’accord avec l’Égypte et Israël pour les exportations de GNL de la Méditerranée orientale. “Nous avons convenu d’une déclaration conjointe avec la Norvège pour intensifier notre coopération afin d’approfondir notre partenariat énergétique à long terme et nous nous efforcerons de garantir des approvisionnements supplémentaires en gaz à court et à long terme, de faire face aux prix élevés de l’énergie et de coopérer sur les technologies énergétiques propres”, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole de la Commission à CNBC. “Nous travaillons également avec d’autres fournisseurs d’énergie alternative tels que les États-Unis, le Qatar et l’Azerbaïdjan, pour ne donner que quelques exemples.” Cependant, Granville de TS Lombard a prédit qu’il pourrait y avoir des implications financières importantes pour l’Europe alors qu’elle cherche ailleurs pour l’approvisionnement en gaz. “[The EU] paiera plus cher en moyenne pour son [non-Russian] pétrole et gaz que ses pairs. Les pays asiatiques achèteront plus de pétrole russe à des prix réduits”, a prévu Granville. “Le GNL importé par l’Europe depuis les États-Unis coûtera plus cher que le prix payé par les consommateurs américains en raison des coûts de transport et de liquéfaction/regazéification.”

Rationnement énergétique

Cela pourrait frapper durement l’économie européenne, à un moment où elle est déjà en difficulté, compte tenu des soi-disant “sanctions éternelles” contre la Russie, alors que la guerre s’éternise. Une autre pierre d’achoppement potentielle pour l’économie de la région est la possibilité d’un embargo complet sur les approvisionnements en gaz russe. C’est quelque chose qui inquiète déjà les décideurs politiques européens. Dans une note de recherche mardi, Takahide Kiuchi, économiste au Nomura Research Institute, a souligné que “si la situation devait s’aggraver à l’avenir… alors il est tout à fait possible que l’UE aille jusqu’à interdire l’importation de gaz naturel russe”. .”