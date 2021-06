Les plans de lancement de Facebook pour Bulletin, son clone Substack

Substack a rendu les newsletters bourdonnantes – et controversées. Puis Twitter a acheté un concurrent de Substack et a lancé sa propre version. C’est maintenant au tour de Facebook : le réseau social prépare sa version des bulletins d’abonnement avec quelque chose appelé Bulletin. Il vise un lancement fin juin.

Comme ses concurrents, Bulletin est une proposition simple : trouvez un rédacteur que vous aimez qui couvre quelque chose qui vous intéresse, inscrivez-vous et recevez un flux régulier de contenu dans votre boîte de réception. Certaines versions seront gratuites et il y aura également une option payante à un moment donné.

Et la touche Facebook du produit est… Facebook. Plus précisément, la portée massive de Facebook, avec 2,85 milliards d’utilisateurs dans le monde, et sa capacité à cibler et à segmenter les personnes qui pourraient être réceptives à la lecture et au paiement d’une newsletter couvrant les sujets qui les intéressent.

« Ils présentent leur capacité à trouver des communautés à grande échelle », déclare un écrivain qui a parlé à Facebook de son adhésion à Bulletin. Un représentant de Facebook a refusé de commenter.

Mais alors que Facebook utilisera Facebook pour commercialiser Bulletin, le produit lui-même vivra en dehors de Facebook. Si vous cliquez sur un lien Bulletin pendant que vous êtes sur l’application Facebook, vous ouvrirez une nouvelle fenêtre de navigateur où vous pouvez lire l’histoire ou vous inscrire à la newsletter.

Les personnes travaillant sur le projet disent que le design est en partie une tentative de distinguer la marque de Bulletin de Facebook – en particulier à un moment où les lecteurs et les écrivains peuvent se méfier de l’entreprise – et en partie un effort pour échapper à la taxe de 30 % qu’Apple et Google prélèvent sur les les inscriptions aux abonnements aux applications et d’autres transactions.

Bulletin est aussi, pour l’instant, une tentative de prouver que les gens veulent lire des choses qu’ils ne trouvent pas ou ne peuvent pas trouver sur Facebook. Au lancement, au moins, Bulletin sera limité à des dizaines d’écrivains que Facebook recrute et paie (nous avons cessé de débattre depuis longtemps pour savoir si Facebook est une entreprise de médias, mais juste au cas où vous vous poseriez la question, embaucher des journalistes pour écrire des nouvelles est quelque chose d’assez entreprise de médias le fait). Et Facebook essaie délibérément d’éviter les écrivains et les sujets politiques (lire : source de discorde et populaire) sur Bulletin.

C’est une distinction claire entre Substack, qui est souvent associé à des lanceurs de bombes comme Glenn Greenwald, et Facebook lui-même, où des provocateurs conservateurs comme Ben Shapiro, Dan Bongino et Sean Hannity prospèrent.

Au lieu de cela, le premier groupe de rédacteurs du Bulletin comprendra des personnes couvrant des sujets tels que le sport, la mode et l’environnement, ainsi qu’un groupe de rédacteurs couvrant l’actualité locale. Facebook a précédemment déclaré qu’il consacrerait au moins 5 millions de dollars pour « soutenir les journalistes locaux intéressés à commencer ou à poursuivre leur travail » sur Bulletin.

Facebook sait que convaincre les écrivains de rejoindre un projet d’actualités Facebook en 2021 n’est pas un slam dunk – pas après que Facebook a établi une feuille de route pour lancer des initiatives d’actualités, puis les abandonner (voir : Instant Articles, Facebook Live, etc.) . Il propose donc aux écrivains des contrats de deux ans – avec une option pour l’écrivain de se retirer après la première année – pour les convaincre que cet effort est sérieux. Substack, en comparaison, offre à certains écrivains une avance «Substack Pro» qui couvre leur première année sur la plate-forme.

Je ne sais pas si Facebook offre aux écrivains la possibilité de gagner de l’argent grâce aux ventes d’abonnements en plus des paiements qu’il offre, mais la société a déjà suggéré qu’elle ne prendrait pas une part des revenus d’abonnement générés par les écrivains. Substack prend 10 pour cent des frais d’abonnement de ses auteurs, et la Revue de Twitter prend 5 pour cent. Les trois sociétés disent aux rédacteurs qu’elles peuvent emporter avec elles leur liste d’abonnés aux e-mails s’ils partent.

Quoi qu’il en soit, même si ce projet prend vraiment son envol, il ne sera pas matériel pour Facebook, qui tire encore presque tout son argent des publicités, et a généré 9,5 milliards de dollars de bénéfices sur les 3 premiers mois de 2021 seulement. Mais il met des ressources – beaucoup pour une entreprise normale, pas tellement pour une entreprise valant plus de 900 milliards de dollars – dans le lancement. Une source familière avec la société m’a dit qu’elle avait payé plus de 6 millions de dollars pour acheter l’URL Bulletin.com cette année.

Bulletin est en phase avec l’intérêt nouveau et public du PDG Mark Zuckerberg pour le soutien à «l’économie des créateurs», dont il a parlé lorsqu’il a dévoilé les plans de Facebook pour créer une suite de produits audio, y compris un lecteur de podcast et un clone Clubhouse. Facebook peut éventuellement lier tous ces éléments avec Bulletin, de sorte qu’un écrivain puisse ajouter des enregistrements réservés aux membres ou des événements en direct à leurs offres d’abonnement. (À noter : Instagram de Facebook réfléchit maintenant à sa propre activité d’abonnement.)

Et si Bulletin – et Substack, et d’autres versions de newsletters gérées par des individus ou de petits groupes d’écrivains – décollent et restent, cela donnera aux journalistes un autre moyen de gagner leur vie. Et la façon dont vous percevez cette perspective peut dépendre de la façon dont vous percevez les médias établis, qui essaient de comprendre comment pérenniser leurs activités et conserver leurs journalistes les plus prometteurs : c’est soit une menace, soit une fatalité.