Les plans de la Chine suppriment les règles de quarantaine de Covid pour les principaux avoirs du club

La dernière décision de la Chine de revenir sur sa politique zéro Covid en supprimant les restrictions de quarantaine pour les voyageurs internationaux est la dernière étape de la reprise que nous attendions pour aider à renforcer les avoirs du Club qui ont été alourdis par trois ans de règles strictes en cas de pandémie. Les noms de clubs avec une exposition significative à la Chine se négociaient à la hausse aux nouvelles mardi. Le géant des casinos Wynn Resorts (WYNN) a grimpé de plus de 5 %, la société de cosmétiques Estee Lauder (EL) a augmenté de plus de 3 % et le géant industriel Honeywell (HON) a augmenté de 0,54 % à midi. Les 2 propriétés de Wynn dans la région administrative spéciale de Macao, en Chine, avaient généré environ 70 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise avant le Covid-19. Estee Lauder compte sur la Chine pour plus d’un tiers de ses ventes totales. Et Honeywell, dont la gamme diversifiée de produits industriels comprend des cockpits et des moteurs d’avion, est un fournisseur important de ce qui avait été l’un des marchés du transport aérien de passagers à la croissance la plus rapide au monde. Wynn et Estee Lauder sont en baisse de plus de 30 % depuis le début de l’année, tandis que Honeywell a augmenté de plus de 3 % cette année. Les autorités chinoises ont considérablement réduit les restrictions draconiennes de Covid au cours du mois dernier, qui ont pratiquement fermé la deuxième économie mondiale depuis le début de la pandémie au début de 2020. Lundi, Pékin a déclaré que les voyageurs internationaux n’auront plus besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée dans le continent à partir du 8 janvier. Cela survient quelques jours après que Macao a levé les restrictions de quarantaine pour les visiteurs. Le Club prend la dernière décision de la Chine de rouvrir son économie devrait être un catalyseur pour plusieurs avoirs du Club. Bien que l’on craigne que 2023 ne soit une année en baisse pour les bénéfices des entreprises dans leur ensemble, les entreprises ayant des activités importantes en Chine auront probablement une histoire différente à raconter. Pour Estée Lauder, leader des soins de la peau, du maquillage et des parfums de luxe, la Chine représente un moteur de croissance clé. La levée des restrictions de quarantaine devrait entraîner une augmentation des ventes hors taxes dans les aéroports pour le géant des cosmétiques, en particulier dans la région touristique de Hainan, connue sous le nom d’Hawaï de la Chine. Estee Lauder, comme Club holding Starbucks (SBUX), est également sur le point de bénéficier de l’abandon par la Chine de mesures de verrouillage strictes pour lutter contre les épidémies de Covid, permettant à davantage de consommateurs de faire régulièrement leurs achats en personne. L’assouplissement des restrictions de quarantaine devrait également stimuler l’industrie aérospatiale, qui ne s’est toujours pas complètement remise de la pandémie. Une légère hausse des vols internationaux serait un vent arrière pour Honeywell, dont le segment aérospatial est l’un de ses meilleurs revenus et marges. Wynn, quant à lui, est un grand bénéficiaire des nouvelles de réouverture de la Chine compte tenu de son exposition démesurée au pays grâce à ses casinos de Macao. Cela devrait permettre à Wynn d’améliorer ses bénéfices et de poursuivre sa croissance dans la région. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long EL, WYNN, HON, SBUX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les gens utilisent leur smartphone pour prendre des photos à l’extérieur du complexe de casino Wynn Macau, exploité par Wynn Resorts Ltd., à Macao, en Chine, le mardi 30 janvier 2018. Billy HC Kwok | Bloomberg | Getty Images