Les plans de guerre américains en Ukraine ne prévoient pas de reconquérir les territoires perdus

Toujours touchée par l’échec de la contre-offensive de l’année dernière en Ukraine, l’administration Biden élabore une nouvelle stratégie qui mettra moins l’accent sur la reconquête du territoire et se concentrera plutôt sur l’aide à l’Ukraine pour repousser les nouvelles avancées russes tout en progressant vers un objectif à long terme consistant à renforcer ses combats. force et économie. Le nouveau plan constitue un changement radical par rapport à l’année dernière, lorsque les États-Unis et leurs alliés avaient dépêché des formations et des équipements sophistiqués à Kiev dans l’espoir de pouvoir repousser rapidement les forces russes occupant l’est et le sud de l’Ukraine. Cet effort a échoué, en grande partie à cause des champs de mines et des tranchées de première ligne fortement fortifiées de la Russie.

“Il est clair qu’il leur sera difficile d’essayer de lancer le même type d’effort majeur sur tous les fronts que celui qu’ils ont tenté de faire l’année dernière”, a déclaré un haut responsable de l’administration.

L’idée est maintenant de positionner l’Ukraine pour qu’elle conserve sa position sur le champ de bataille pour le moment, mais « de la mettre sur une trajectoire différente pour qu’elle soit beaucoup plus forte d’ici la fin de 2024… et de la mettre sur une voie plus durable », a déclaré le haut responsable : l’un des nombreux qui ont décrit l’élaboration de la politique interne sous couvert d’anonymat.

Des erreurs de calcul et des divisions ont marqué la planification offensive des États-Unis et de l’Ukraine

La planification américaine fait partie d’un effort multilatéral mené par près de trois douzaines de pays soutenant l’Ukraine pour s’engager à long terme en matière de sécurité et de soutien économique – tous deux par nécessité, compte tenu des résultats décevants de la contre-offensive de l’année dernière et de la conviction qu’un effort similaire cette année serait probable. apporter le même résultat et comme une démonstration de détermination durable envers le président russe Vladimir Poutine.

Chacun prépare un document décrivant ses engagements spécifiques s’étalant sur une décennie dans le futur. La Grande-Bretagne a rendu public la semaine dernière son accord de 10 ans avec l’Ukraine, signé par le Premier ministre Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Il décrit les contributions à « la sécurité maritime, l’air, la défense aérienne, l’artillerie et les blindés », ainsi que le soutien fiscal et l’accès à son secteur financier. La France devrait être la prochaine à suivre, avec une prochaine visite en Ukraine du président Emmanuel Macron.

Mais le succès de cette stratégie dépend presque entièrement des États-Unis, de loin le plus grand donateur d’argent et d’équipements de l’Ukraine, et coordinateur de l’effort multilatéral. Ce printemps, l’administration espère publier son propre engagement sur 10 ans, actuellement compilé par le Département d’État avec la bénédiction de la Maison Blanche – en supposant que la demande de 61 milliards de dollars du président Biden pour un financement supplémentaire pour l’Ukraine soit approuvée par un Congrès récalcitrant.

Le terrain fragile sur lequel repose actuellement cette hypothèse – les républicains de la Chambre des représentants semblant s’entêter à refuser l’argent de plus en plus profondément – ​​inquiète à la fois les alliés occidentaux et l’Ukraine elle-même.

“Il est certain que le leadership et l’engagement des États-Unis sur le long terme, mais aussi dans cette phase très importante, sont primordiaux”, a déclaré un haut responsable européen. « Le supplément est indispensable pour continuer… non seulement sur le terrain, mais aussi comme preuve de la détermination occidentale… à faire en sorte que [Putin] comprenez qu’il ne gagnera pas.

“Nous ne survivrions pas sans le soutien américain, c’est un fait réel”, a déclaré Zelensky dans une interview télévisée la semaine dernière.

Préparer l’Ukraine face à Trump

Selon des responsables américains, le document américain garantira un soutien aux opérations militaires à court terme ainsi que la construction d’une future force militaire ukrainienne capable de dissuader l’agression russe. Il comprendra des promesses et des programmes spécifiques pour aider à protéger, reconstituer et développer la base industrielle et d’exportation de l’Ukraine, et aider le pays dans les réformes politiques nécessaires à une intégration complète dans les institutions occidentales.

Ce n’est pas par hasard, a déclaré un responsable américain, que l’on espère que la promesse à long terme – en supposant encore une fois l’adhésion du Congrès – permettra également à l’Ukraine de « garantir l’avenir » de l’aide à l’Ukraine contre la possibilité que l’ancien président Donald Trump remporte sa réélection.

Alors que la Maison Blanche continue de tenter de convaincre les législateurs, un deuxième haut responsable de l’administration a souligné que la stratégie ne signifie pas que les Ukrainiens vont simplement construire leurs propres tranchées défensives « et rester derrière elles » toute l’année. « Il y aura encore des échanges de territoires » dans les petites villes et villages ayant une valeur stratégique minime, des « lancements de missiles et de drones » des deux côtés et des « attaques russes contre les infrastructures civiles », a déclaré ce responsable.

Plutôt que les duels d’artillerie massifs qui ont dominé une grande partie des combats dans la seconde moitié de 2022 et une grande partie de 2023, l’espoir de l’Occident d’ici 2024, l’Ukraine évitera de perdre plus de territoire que le cinquième du pays actuellement occupé par la Russie. En outre, les gouvernements occidentaux souhaitent que Kiev se concentre sur les tactiques dans lesquelles ses forces ont obtenu récemment de plus grands succès : tirs à plus longue distance, notamment avec des missiles de croisière français dont la livraison est promise dans les prochains mois ; retenir la flotte russe de la mer Noire pour protéger le transit naval depuis les ports ukrainiens ; et immobiliser les forces russes à l’intérieur de la Crimée avec des frappes de missiles et des opérations spéciales de sabotage.

Zelensky insiste sur le fait que l’Ukraine reste à l’offensive. Les plans pour 2024 ne concernent « pas seulement la défense », a-t-il déclaré dans un récent discours vidéo. “Nous voulons que ce soit notre pays qui conserve l’initiative, pas l’ennemi.”

Mais les décideurs américains qui l’ont récemment rencontré en privé ont déclaré que Zelensky avait des doutes quant à son ambition pour l’année à venir sans clarté sur l’aide américaine.

“On nous demande quel est notre plan, mais nous devons comprendre de quelles ressources nous allons disposer”, a déclaré le législateur ukrainien Roman Kostenko. «À l’heure actuelle, tout indique la possibilité que nous en aurons moins que l’année dernière, lorsque nous avons essayé de lancer une contre-offensive et que cela n’a pas fonctionné. … Si nous en avons encore moins, le plan sera clair. Ce sera la défense.

“Personne n’exclut les actions offensives”, a déclaré Serhii Rakhmanin, un autre député. “Mais d’une manière générale… il est très difficile d’imaginer une opération offensive stratégique mondiale sérieuse en 2024. Surtout si l’on considère l’état général de l’aide étrangère, et pas seulement celle des États-Unis.”

Même ceux qui croient que l’Ukraine pourrait éventuellement vaincre la Russie admettent que 2024 sera difficile et dangereuse. “Il n’y aura probablement pas d’énormes gains territoriaux”, a déclaré le président letton Edgars Rinkevics dans une interview. “La seule stratégie est d’apporter le plus de choses possible à l’Ukraine, pour l’aider d’abord à défendre ses propres villes… et ensuite pour l’aider tout simplement à ne pas perdre du terrain.”

“Nous sommes un peu pris en otage par le temps”, reconnaît Kusti Salm, secrétaire permanent du ministère estonien de la Défense. “Il s’agit simplement de savoir si nous pouvons traverser cette vallée de la mort.”

“Il faut avoir quelque chose avec lequel se battre”

Le long de la ligne de front, l’armée ukrainienne a commencé à se préparer en conséquence, dans le but de reproduire les défenses superposées de tranchées et de champs de mines de la Russie dans la région sud-est de Zaporizhzhia, qui ont entravé la contre-offensive de l’année dernière.

« Les soldats normaux ne sont pas très intéressés par [Ukrainian] politique et politique étrangère », a déclaré un commandant ukrainien dans la région orientale de Donetsk, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement. «Mais quand on sent par soi-même que cela ne suffit pas, comme c’est le cas aujourd’hui avec les munitions, les mortiers, les obus, cela suscite immédiatement l’inquiétude. Vous pouvez vous battre, mais vous devez avoir quelque chose avec quoi vous battre.

Les décideurs politiques américains disent qu’ils s’attendent à ce que la guerre finisse par des négociations – mais ils ne pensent pas non plus que Poutine prendra les négociations au sérieux cette année, en partie parce qu’il espère que Trump reconquérir la présidence en novembre et réduire son soutien. à Kiev.

Trump, qui vante depuis longtemps ses relations privilégiées avec Poutine, a déclaré il y a quelques mois que s’il revenait à la Maison Blanche, il « réglerait cette guerre en un jour et 24 heures ». Zelensky, dans l’interview télévisée de la semaine dernière, a qualifié cette affirmation de « très dangereuse » et a invité Trump à Kiev pour partager tout plan qu’il pourrait avoir.

La stratégie à long terme visant à transformer l’Ukraine pour l’avenir trouve ses racines dans une Déclaration de soutien du G7 l’été dernier dans lequel les dirigeants occidentaux ont promis de construire une force militaire « durable » interopérable avec l’Occident et de renforcer « la stabilité économique et la résilience » de l’Ukraine.

Néanmoins, cette politique comporte des risques, notamment politiques, si les Ukrainiens commencent à accuser leur gouvernement de la stagnation des lignes de front. De même, dans les capitales occidentales, les responsables sont parfaitement conscients que la patience de leurs citoyens pour financer la guerre en Ukraine n’est pas infinie.

Au milieu de cette planification, Washington semble également préparer l’argument selon lequel, même si l’Ukraine ne récupère pas la totalité de son territoire à court terme, elle a besoin d’une aide continue et importante pour pouvoir se défendre et devenir une partie intégrante de l’Occident. .

“Nous pouvons voir ce que peut et devrait être l’avenir de l’Ukraine, quelle que soit la position exacte des lignes”, a déclaré Blinken au début du mois lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. “Et c’est un avenir dans lequel elle sera solidement autonome sur les plans militaire, économique et démocratique.”

“Pas de solution miracle” pour armer l’Ukraine

Lors de conversations avec les législateurs, les responsables de l’administration ont souligné que seule la moitié environ des 61 milliards de dollars demandés était destinée au champ de bataille actuel, tandis que le reste était destiné à aider l’Ukraine à soutenir le combat. un avenir sûr sans aide occidentale massive.

Le document américain, selon des responsables américains étroitement impliqués dans la planification, est rédigé avec quatre phases à l’esprit : combattre, construire, récupérer et réformer.