L’administration Biden travaillerait sur un plan à long terme pour soutenir Kiev qui ne prévoit pas de gains territoriaux significatifs de l’armée ukrainienne par rapport à la Russie en 2024, selon le Washington Post. signalé le 26 janvier, citant des sources anonymes. Le nouveau plan cherchera à minimiser la reconquête du territoire et à se concentrer plutôt sur la prévention des nouvelles avancées russes tout en renforçant la défense et l’économie du pays.

“Il est clair qu’il leur sera difficile d’essayer de lancer le même type d’effort majeur sur tous les fronts que celui qu’ils ont tenté de faire l’année dernière”, a déclaré un haut responsable de l’administration.

L’espoir est désormais d’aider l’Ukraine à maintenir sa position sur le champ de bataille, mais « de la mettre sur une trajectoire différente pour être beaucoup plus forte d’ici la fin 2024… et de la mettre sur une voie plus durable », a déclaré le haut responsable, l’un des nombreux sources anonymes anonymes impliquées dans cette histoire.

Le Washington Post rapporte que ce plan fait partie d’un effort multilatéral international mené par près de trois douzaines de pays pour fournir une sécurité et un soutien économique à long terme à l’Ukraine. Les pays de ce groupe se sont engagés dans ce plan à la fois par nécessité, compte tenu des résultats décevants de la contre-offensive de 2023, et par conviction qu’une répétition d’efforts similaires en 2024 apporterait le même résultat, ainsi que par la démonstration d’une détermination durable contre le terrorisme. Vladimir Poutine.

Selon le rapport, chaque pays prépare un document décrivant des stratégies détaillées de soutien à l’Ukraine s’étalant sur une décennie. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak dévoilé le plan britannique de la semaine dernière qui impliquait une coopération dans le domaine militaire, la sécurité maritime, l’industrie de la défense, la protection des infrastructures critiques et la cybersécurité. La France devrait être la suivante.

Le soutien continu des États-Unis, en tant que plus grand donateur financier et militaire de l’Ukraine, est essentiel au succès de cette stratégie. Même si l’adoption du financement continu de l’aide ukrainienne reste bloque Dans la balance au Congrès, la Maison Blanche espère publier son plan décennal dans les prochains mois.

Les rapports selon lesquels des pays occidentaux encouragent les dirigeants ukrainiens à négocier la fin de la guerre en cédant des territoires à la Russie sont devenus de plus en plus fréquents depuis. Août de l’année dernière, d’autant plus que Poutine se dit disposé à mettre fin à la guerre à condition que la Russie absorbe le territoire ukrainien actuellement occupé.

Kiev a déclaré catégoriquement qu’un retrait total de la Russie était une condition à tout pourparlers. Céder un territoire à la Russie viole également à la fois la formule de paix en 10 points du président Volodymyr Zelensky et les souhaits du vaste pays. majorité des Ukrainiens.

