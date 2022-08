Les plans de Google pour Google TV sont au niveau supérieur

À un moment donné au cours des deux prochaines années, votre Google TV pourrait faire bien plus que simplement vous montrer du contenu. Selon un nouveau rapport, Google se prépare à ajouter l’intégration de Wear OS pour améliorer le suivi de la condition physique, rendre les commandes de la maison intelligente plus robustes et enfin ajouter le couplage audio que nous attendons patiemment.

Le rapport vient de Protocole, qui dit que les représentants de Google ont montré une présentation à des partenaires à huis clos le mois dernier qui détaillait leurs grands plans Google TV et Android TV. Google ne commenterait pas le rapport, mais tout cela ressemble aux types de fonctionnalités que vous voudriez intégrer à une plate-forme de télévision intelligente pour une adoption ultérieure.

La plus grande nouveauté pourrait être l’intégration de Wear OS. Google cherche apparemment des moyens d’activer des entraînements interactifs dans Google TV qui s’associent à votre montre Wear OS. Cet appariement conduirait à l’affichage de données en temps réel sur un écran, avec des mesures telles que la fréquence cardiaque et les calories brûlées au premier plan. Cela arriverait en 2023, au plus tôt.

Au rayon audio, Google pourrait enfin activer le jumelage des enceintes Nest avec Google TV pour créer un système de cinéma maison. C’était une fonctionnalité dont on parlait depuis longtemps, principalement parce que Google n’arrêtait pas de la mentionner dans les supports marketing de son Chromecast avec Google TV. Le rapport indique que cela pourrait apparaître “plus tard cette année ou au début de l’année prochaine”.

En ce qui concerne les choses de la maison intelligente, qui pourrait ne pas apparaître avant 2024 (!), Google a une sorte de plan pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux commandes et caméras intelligentes de la maison sans interrompre le contenu qu’ils visualisent. Cela ressemble certainement à un type d’image dans l’image que nous savons déjà arriver dans Android 13, donc soit le déploiement d’Android 13 sur Google TV va prendre beaucoup plus de temps, soit quelque chose est tordu ici. Quoi qu’il en soit, nous avons désespérément besoin d’une meilleure intégration de la maison intelligente dans Google TV et Android TV. Vous avez souvent la télécommande à la main, il serait donc bienvenu de créer des moyens de mieux accéder à tous les gadgets de votre maison à partir du grand écran devant vous.

Pour terminer, Protocole rapport mentionne également que Google pousse ses partenaires à fabriquer un meilleur matériel pour soutenir toutes ces nouvelles idées. Des choses comme Bluetooth 5.0, Android 13 et au moins 16 Go de stockage peuvent être nécessaires et nous sommes tous pour. Google devrait se regarder un peu là-bas, cependant, puisque le Chromecast avec Google TV ne dispose que de 8 Go de stockage et offre également l’une des expériences de télévision intelligente les plus lentes et les plus jankies, du moins jusqu’à ce qu’il se réchauffe.