Les plans de cryptage de Meta créeront un « refuge sûr » pour les pédophiles, dit Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que le déploiement prévu par Meta du cryptage de bout en bout créerait des « refuges » pour les pédophiles en ligne, à moins que des mesures de sécurité robustes ne soient introduites.

Suella Braverman a accusé la société, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, de ne pas avoir assuré que les utilisateurs mineurs seraient protégés contre les prédateurs sexuels.

Aux côtés du ministre de la Sécurité Tom Tugendhat et de la ministre de la Protection Sarah Dines, elle a appelé le cabinet à « travailler avec nous » et à permettre aux policiers d’accéder aux données pour mener des enquêtes le cas échéant.

En visitant les studios de diffusion mercredi matin, le ministre de l’Intérieur a déclaré que les propositions de la société « empêcheraient gravement » les forces de l’ordre d’intervenir.

« Cela se produit à une échelle industrielle, j’en ai peur, et ce que propose Meta… fera fondamentalement (des forums) comme Facebook Messenger et Instagram Direct des refuges sûrs pour que les pédophiles puissent opérer dans l’obscurité », a-t-elle déclaré à LBC.

WhatsApp propose déjà par défaut un cryptage de bout en bout, qui empêche toute personne autre que l’expéditeur et le destinataire d’un message d’accéder à son contenu.

Meta prévoit d’ajouter cette fonctionnalité aux chats Facebook Messenger et Instagram Direct plus tard cette année.

La National Crime Agency (NCA) a averti que le déploiement proposé « réduirait considérablement notre capacité collective » à protéger les enfants.

Des organisations caritatives et des militants, notamment la NSPCC et l’Internet Watch Foundation (IWF), ont exhorté Meta à rassurer sur cette décision.

L’entreprise a insisté sur le fait qu’elle disposait de mécanismes « robustes » pour prévenir et détecter les abus en ligne.





Meta n’a pas réussi à garantir qu’elle protégerait ses plateformes contre les agresseurs écoeurants. Ils doivent développer des garanties appropriées pour accompagner leurs projets de chiffrement de bout en bout. Ministre de l’Intérieur, Suella Braverman

Mme Braverman a déclaré : « L’utilisation d’un cryptage fort pour les utilisateurs en ligne reste un élément essentiel de notre monde numérique et je la soutiens, tout comme le gouvernement, mais cela ne peut pas nuire à la sécurité de nos enfants.

« Meta n’a pas réussi à garantir qu’elle protégerait ses plateformes contre les agresseurs écoeurants. Ils doivent développer des garanties appropriées pour accompagner leurs projets de chiffrement de bout en bout.

M. Tugendhat a déclaré : « Nos forces de l’ordre travaillent jour et nuit pour réprimer les agresseurs sexuels d’enfants.

« Les efforts des entreprises technologiques sont essentiels à leur réussite. Ils ont une grande influence sur nos vies, et ce pouvoir s’accompagne de la responsabilité de travailler avec nous pour lutter contre ces abus ignobles.

Cela fait suite à une intervention similaire en juillet, lorsque Mme Braverman a écrit au patron de Meta, Mark Zuckerberg, pour lui faire part de ses inquiétudes concernant le déploiement prévu.

Sir Peter Wanless, directeur général de la NSPCC, a averti que les délinquants déplacent les enfants qu’ils ont ciblés sur des plateformes ouvertes vers des services cryptés où ils les soignent et finalement les maltraitent.

« Les entreprises technologiques devraient faire preuve de leadership dans le secteur en écoutant le public et en investissant dans une technologie qui protège à la fois la sécurité et le droit à la vie privée de tous les utilisateurs », a-t-il déclaré.





À mesure que nous déployons le chiffrement de bout en bout, nous prévoyons de continuer à fournir davantage de rapports aux forces de l’ordre que nos pairs grâce à notre travail de pointe visant à assurer la sécurité des personnes. Porte-parole méta

Meta a déclaré qu’elle interdisait déjà aux personnes âgées de plus de 19 ans d’envoyer des messages aux adolescents qui ne les suivent pas et prévoit de continuer à fournir « plus de rapports aux forces de l’ordre que nos pairs ».

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « L’écrasante majorité des Britanniques s’appuient déjà sur des applications qui utilisent le cryptage pour se protéger des pirates, des fraudeurs et des criminels.

« Nous ne pensons pas que les gens souhaitent que nous lisions leurs messages privés. C’est pourquoi nous avons passé les cinq dernières années à développer des mesures de sécurité robustes pour prévenir, détecter et combattre les abus tout en maintenant la sécurité en ligne.

« Nous publions aujourd’hui un rapport mis à jour décrivant ces mesures, telles que l’interdiction aux personnes de plus de 19 ans d’envoyer des messages aux adolescents qui ne les suivent pas et l’utilisation de la technologie pour identifier et prendre des mesures contre les comportements malveillants.

« À mesure que nous déployons le chiffrement de bout en bout, nous prévoyons de continuer à fournir davantage de rapports aux forces de l’ordre que nos pairs grâce à notre travail de pointe pour assurer la sécurité des personnes. »

La secrétaire d’État fantôme du parti travailliste, Yvette Cooper, a déclaré : « Les retards interminables dans le projet de loi sur la sécurité en ligne en raison du chaos et des conflits internes au parti conservateur ont exposé davantage d’enfants à des risques en ligne – la mise en œuvre de cette législation doit être une priorité absolue et la sécurité des enfants doit toujours être primordiale.





En tant que géant des médias sociaux incroyablement riche, Meta a la responsabilité d’utiliser sa technologie et son expertise pour trouver de nouvelles façons d’assurer la sécurité des enfants plutôt que d’abandonner toutes ces garanties avec leurs derniers plans de cryptage. Yvette Cooper, secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur

« Mais Meta devrait travailler avec le gouvernement, les forces de l’ordre et les associations caritatives en faveur de l’enfance, sans tourner brusquement le dos et rendre encore plus difficile la sécurité des enfants.

«Pendant des années, Facebook a mis en place des garanties pour mettre fin à certains abus sexuels ignobles sur des enfants en ligne.

« En tant que géant des médias sociaux incroyablement riche, Meta a la responsabilité d’utiliser sa technologie et son expertise pour trouver de nouvelles façons d’assurer la sécurité des enfants plutôt que d’abandonner toutes ces garanties avec leurs derniers plans de cryptage. »