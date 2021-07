FACEBOOK offrira « un cadeau aux terroristes » et aux agresseurs d’enfants en leur donnant un anonymat total en ligne, a averti hier le maître espion britannique.

Le chef du MI5, Ken McCallum, a déclaré que les plans du géant de la technologie pour le chiffrement de bout en bout signifiaient « nous dérivons vers le danger ».

Les plans de confidentialité de Facebook sont un cadeau pour les terroristes et les agresseurs d’enfants, prévient le chef du MI5 Crédit : AFP

Il a exhorté la Silicon Valley à « s’engager sérieusement avec les gouvernements ou avec moi » pour lutter contre le mal en ligne.

Le directeur général du MI5 a déclaré qu’il ne voudrait que des données privées soient transmises si le ministre de l’Intérieur et un juge avaient signé un mandat.

Et le MI5 fait face à un nombre croissant d’adolescents séduits par l’extrémisme en ligne, un aussi jeune que 13 ans, a-t-il déclaré.

Il a également nommé et humilié Will Cathcart, PDG de Whatsapp – propriété de Facebook – qui a récemment rejeté les craintes de la police et des espions comme étant « orwelliennes ».

LA HONTE DE LA SILICON VALLEY

Le directeur général du MI5 a qualifié les commentaires de M. Cathcart de « dénaturation ».

M. McCallum a déclaré que Facebook et d’autres entreprises technologiques avaient « faussement présenté » le cryptage comme un choix direct entre la confidentialité ou la sécurité des utilisateurs.

En fait, le MI5 et les flics veulent que les entreprises ne transmettent des données sur les suspects que lorsque le ministre de l’Intérieur et un juge indépendant ont signé un mandat légal.

M. McCallum a déclaré: « L’opinion publique britannique est claire – les terroristes, les pédophiles et les criminels graves ne devraient pas bénéficier d’un droit absolu à la vie privée. »

Et il a ajouté : « Les entreprises technologiques sont brillantes dans ce qu’elles font.

« Il me semble qu’ils ont résolu des problèmes plus difficiles, quand ils le veulent vraiment. »

Le chef du MI5, Ken McCallum, a déclaré que les plans du géant de la technologie pour le cryptage de bout en bout signifiaient « nous dérivons vers le danger » Crédit : PA