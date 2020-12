Blues de douche de bébé.

Dans ce clip du jeudi 10 décembre, le tout nouveau Total Bellas, Enceinte Nikki Bella et Brie Bella révèlent à quoi ils veulent que leur baby shower ressemble. Cependant, il semble que leur maman, Kathy Colace, n’est pas fan de leur plan actuel.

« Nicole et moi allons mettre en place notre liste, ce que nous voulons pour la baby shower, » Brie entame la conversation. «Alors, ne vous fâchez pas s’il y a des gens là-bas qui ne sont pas invités et que vous souhaiteriez y être. Alors, sachez ça.

Encore plus choquante pour Kathy, Nikki déclare qu’elle veut une baby shower réservée aux amis. Elle exprime: « Je préfère en quelque sorte faire des amis que de la famille. »

En réponse, Kathy dit: « Non! Non! Ok, tout d’abord, vous avez une grande famille dont vous êtes proche, quand vous pensez à vos cousins ​​et à tout le monde. Comme, Maya et Lauren. «

Après avoir entendu la position de leur mère, les jumeaux révèlent qu’ils ne sont pas «inquiets».

Nikki ajoute: « Et je me sens mal mais je m’en fiche. »