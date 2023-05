Les plans d’Apple pour iOS 17 pourraient faire de votre écran iPhone verrouillé un écran Smart Home-Esque

La prochaine mise à jour logicielle iOS 17 d’Apple pour les iPhones pourrait être livrée avec une fonctionnalité qui vous permet afficher plus d’éléments sur l’écran de votre téléphone verrouillé, a rapporté Bloomberg mercredi. L’écran intelligent afficherait des éléments tels que les rendez-vous du calendrier, la météo et les notifications.

L’écran apparaîtrait horizontalement et ressemblerait à un écran de maison intelligente comme ceux vendus par Amazon et Google alors que votre téléphone est verrouillé et inutilisé sur votre bureau ou votre table de chevet, a déclaré Bloomberg, citant des sources non identifiées. Il aura un « fond sombre avec du texte clair », indique le rapport, afin que vous puissiez facilement lire les informations.

Un écran intelligent horizontal similaire arriverait sur les iPad à une date ultérieure.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais la nouvelle serait révélée lors de la conférence annuelle des développeurs mondiaux d’Apple le mois prochain.

La rumeur d’affichage intelligent fait suite au lancement par Apple l’année dernière de widgets d’écran de verrouillage sur les iPhones et d’un écran de verrouillage personnalisable sous iOS 16. L’affichage intelligent serait une expérience différente, vous donnant potentiellement des informations sans que vous ayez à toucher votre téléphone.

L’événement WWDC d’Apple débutera par un discours le 5 juin, où il est prévu que le géant de la technologie dévoilera iOS 17, un casque de réalité mixte AR/VR et éventuellement un nouveau MacBook Air. Vous pourrez regarder la WWDC en ligne ainsi que sur l’application Apple TV.

