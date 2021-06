Les plans d’Anthony Joshua pourraient inclure Demsey ‘The Towering Inferno’ McKean, qui est considéré pour l’éliminateur IBF | Nouvelles de boxe

L’Australien Demsey ‘The Towering Inferno’ McKean est envisagé pour un combat d’élimination finale de l’IBF pour devenir le challenger obligatoire d’Anthony Joshua.

Le poids lourd du Queensland est en pourparlers pour un combat contre Filip Hrgovic, qui devrait se dérouler en août, le vainqueur émergeant avec un tir garanti contre Joshua, qui détient les ceintures IBF, WBA et WBO.

L’Américain Michael Hunter s’est retiré des négociations pour le combat contre Hrgovic et le promoteur Kalle Sauerland cherche un remplaçant parmi les 15 meilleurs prétendants de l’IBF, dont McKean.

« Nous sommes en discussion avec un certain nombre de noms », a déclaré Sauerland, responsable de la boxe mondiale chez Wasserman. Sports aériens. « L’Australien est sur la liste. Évidemment, nous regardons le classement. C’est très, très difficile.

« Nous savons que ce sera fin août et nous nous attendons à ce que nous ayons un adversaire en place dans les sept prochains jours.

« Nous sommes en pourparlers avec un certain nombre d’opposants. Pas seulement M. McKean, un certain nombre d’opposants, donc je dois garder ma bouche un peu schtum à ce sujet, mais vous serez tous très heureux quand ce sera résolu. »

McKean, qui est également classé dans le top 15 WBO, avait déjà été mentionné comme un adversaire possible pour le combat de retour de Joseph Parker en Nouvelle-Zélande.

Parker a plutôt battu son compatriote Kiwi Junior Fa aux points à Auckland en février.

Le promoteur de McKean, Angelo Di Carlo, avait dit Sports aériens l’année dernière sur la façon dont le gaucher invaincu peut menacer les meilleurs poids lourds du monde.

« Nous avons un enfant qui est classé dans deux divisions », a déclaré Di Carlo. « Il a eu trois combats de kickboxing. Je pense que deux combats de MMA. Jamais été vaincu de sa vie, donc il a faim, un bon puncheur.

« Très grand, il mesure 6’6″, un homme massif. Il n’a eu aucun combat amateur, mais il bouge mieux que les meilleurs amateurs. »

Joshua fera la prochaine défense de ses titres mondiaux des poids lourds contre le challenger obligatoire de la WBO Oleksandr Usyk, le Tottenham Hotspur Stadium devant organiser le combat en septembre.

Image:

Filip Hrgovic a 10 KO en 12 victoires



Hrgovic a parlé de son désir d’assurer un futur combat avec Joshua, mais pense que le champion unifié est un adversaire encore plus menaçant que le détenteur du titre WBC Tyson Fury.

« Il [Joshua] est le plus gros puncheur, il lance plus de combinaisons, il est bon avec le jab et rapide avec ses pieds. Il est meilleur en combat intérieur.

« Fury a son style maladroit mais c’est tout ce qu’il a.

« Joshua est le combattant le plus complet. Je donne un petit avantage à Joshua. »

