Les plans d’actionnariat des salariés peuvent être risqués. Ce qu’il faut savoir

“L’étalon-or pour un plan va être une remise de 15% avec une fonction de rétrospection”, a déclaré Bruce Brumberg, rédacteur en chef et co-fondateur de myStockOptions.com.

Le régime perçoit des cotisations après impôt sur chaque chèque de paie pendant une «période d’offre» et utilise les fonds pour acheter des actions de la société à une date précise.

Généralement offerts à tous les employés, les ESPP peuvent vous permettre d’acheter des actions de la société avec une remise allant jusqu’à 15 %, plafonnée à 25 000 $ par an pour les plans éligibles aux impôts.

Une disposition « lookback » fonde le prix d’achat des actions sur la valeur au début ou à la fin de la période d’offre, selon la valeur la plus basse. Par exemple, supposons que votre ESPP offre une remise de 15 % et un retour en arrière. Avec un prix de départ de 20 $ et un prix de fin de 22 $, vous bénéficierez d’une remise de 15 % sur 20 $, pour une économie totale de 22,7 % par action.

Près de 4 entreprises publiques sur 10 offrent des remises et des retours en arrière pour les ESPP, selon un rapport 2022 de Morgan Stanley au travail.