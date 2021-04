Aidan O’Brien tente de jongler avec son armée de poulains de trois ans alors que les Classics se lancent à Newmarket ce week-end.

Avec un terrain rapide à la recherche assuré au siège, O’Brien a l’embarras de la richesse dans les Guinées Qipco 2000 avec quatre poulains qui se vantent tous d’une forme forte.

La basilique Saint-Marc a battu son homologue Wembley dans le Dewhurst, mais O’Brien estime que ce dernier pourrait être adapté par les conditions samedi.

Il y a aussi le champ de bataille final de la Breeders ‘Cup à ajouter au mélange de Ballydoyle et un autre juvénile gagnant du groupe 1 à Van Gogh.

« Il semble que le terrain va être très rapide à Newmarket, et nous essayons de déterminer où aller avec Battleground, Van Gogh, Wembley et la basilique Saint-Marc », a déclaré O’Brien lundi.

«Nous avons deux semaines de Newmarket à la France et une autre semaine au Curragh, donc le même type de cheval pourrait faire Newmarket et le Curragh.

«Ils en feront un peu demain et mercredi, et nous aurons une discussion avec les garçons (propriétaires Coolmore) pour voir ce que nous faisons.

« Battleground a une forme sur un terrain facile et c’est un front de guerre, il ne devrait donc pas aller sur un terrain rapide sans problème.

« Van Gogh a de la forme sur un beau terrain, mais une bonne forme sur un sol mou également, donc je pense que ce n’est pas un problème.

« Wembley a de la forme dans les deux cas, mais aimerait un terrain rapide, et c’était plutôt facile l’année dernière lorsque la basilique Saint-Marc a fonctionné. »

Ce ne sont pas seulement les milers dans lesquels O’Brien semble avoir une main forte, mais aussi dans le Cazoo Derby, avec le vainqueur de Beresford High Definition en tête du marché et le buteur de Ballysax Bolshoi Ballet non loin derrière.

Ce dernier semble susceptible de suivre l’itinéraire éprouvé d’O’Brien en se dirigeant vers le Derrinstown Derby Trial, avec High Definition susceptible de se rendre en Angleterre – mais pour quelle course l’entraîneur n’est toujours pas sûr.

« Nous envisageons de renvoyer le Ballet du Bolchoï à Leopardstown pour le Derrinstown, et cela laisserait la Haute Définition avec l’option de Chester, Lingfield ou York », a déclaré le gestionnaire de Ballydoyle.

« C’est un gros cheval au galop, et York lui conviendrait bien, mais notre seul souci est qu’il soit plus proche du Derby que les autres épreuves. Nous avons souvent besoin d’un peu plus de temps que cela.

«Ça pourrait être le Dante, mais ce n’est pas encore décidé.

« Il a besoin d’une course, et il est prêt pour cela maintenant. Nous aurions pu le laisser aux Guinées, mais nous en avons quatre autres. »