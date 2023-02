Les plans ChatGPT de Microsoft pour Bing pourraient faire surface mardi

Microsoft organise un événement mardi qui pourrait révéler la fusion du chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT et de Microsoft moteur de recherche Bing.

Des invitations à l’événement ont été envoyées la semaine dernière, et les participants ont été informés qu’il y aurait des nouvelles de “progrès sur quelques projets passionnants” du PDG de Microsoft, Satya Nadella. L’événement commence à 10 h 00 PT/13 h HE mardi au campus de Microsoft à Redmond, Washington.

Microsoft n’a pas fourni de détails sur une éventuelle intégration de ChatGPT et Bing, mais des informations sur une nouvelle expérience de recherche semblait fuir la semaine dernière. Des images et des détails publiés sur les réseaux sociaux ont documenté la nouvelle interface, qui peut inclure un champ de recherche plus grand pour discuter au lieu de simplement soumettre des requêtes de recherche. Le nouveau Bing pourrait potentiellement faire des recherches et gérer des tâches pour les gens, selon détails divulgués. CNET n’a pas confirmé les fuites.

ChatGPT vient d’un développeur d’intelligence artificielle OpenAI. L’IA ne sait rien, mais elle est programmée pour reconnaître des modèles dans des textes récoltés sur Internet, ce qui lui permet de répondre aux questions des gens. Ça peut créer une histoire pour les enfants au coucher, faire un régime alimentaire ou même sortir les gens d’un ticket.

Microsoft, qui avait déjà investi dans l’OpenAI, s’est engagé à investir des milliards dans l’entreprise le mois dernier afin de créer de nouvelles fonctionnalités.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a également fortement laissé entendre dans un tweeter Lundi, disant qu’il assistera à l’événement à Redmond.

L’annonce de l’événement par Microsoft est intervenue peu de temps après que Google a révélé lundi le sien Chatbot IA appelé Bard. Google a déclaré que son chatbot s’intégrera à son moteur de recherche et utilisera l’IA pour décomposer des informations complexes pour les utilisateurs.

