Les plans 401(k) peuvent ne pas durer assez longtemps à la retraite

Les Américains plus âgés peuvent avoir un certain nombre d'objectifs différents avec leur épargne-retraite. Mais généralement, leur objectif principal est le même : le faire durer. Malheureusement, de nombreux jeunes baby-boomers et membres des générations suivantes qui n'ont pas accès à une pension traditionnelle pourraient survivre aux fonds de leurs comptes 401 (k), une récente étude du Center for Retirement Research du Boston College. Les économistes ont comparé les vitesses de prélèvement entre ceux qui ont des pensions traditionnelles et ceux qui n'ont que des comptes d'épargne 401 (k). Bien que la plupart des recherches sur la durée de vie de l'argent des retraités soient basées sur la première catégorie, la majorité des gens appartiennent désormais à la seconde.

« Ce que la plupart des gens ont eu la chance d'observer, ce sont des personnes avec des pensions traditionnelles », a déclaré Gal Wettstein, économiste de recherche principal au Center for Retirement Research du Boston College, soulignant que les régimes de retraite en milieu de travail 401 (k) ne se sont généralisés que dans les années 1980. Ces analyses basées sur les retraités ayant des pensions ont révélé qu'ils ne dépensaient souvent pas du tout leur épargne. En fait, beaucoup ont vu leurs pécules continuer à grossir après avoir cessé de travailler. « Cette idée optimiste du passé pourrait cependant donner un faux sentiment de sécurité », a déclaré Wettstein.

Les retraités avec 401 (k) s dépensent souvent leurs économies rapidement

L’accès aux pensions traditionnelles est rare depuis des décennies. Les travailleurs ont de plus en plus été chargés d’épargner eux-mêmes pour leurs dernières années dans des comptes de placement, dont l’enfant phare a été le plan 401 (k) proposé par les employeurs.

Les chercheurs ont constaté que ces plans s’épuisent beaucoup plus rapidement que prévu. Un exemple dans l’analyse portait sur les ménages qui sont entrés à la retraite avec 200 000 $ d’économies. À 70 ans, les retraités qui avaient un régime 401 (k) mais pas de pension avaient 28 000 $ de moins que les retraités avec une pension, selon leur analyse – une différence qui équivaut à un huitième de ce solde initial. À 75 ans, les épargnants 401(k) avaient 86 000 $ de moins que ceux qui avaient eu une pension.

« Les gens dépensent une grande partie de ce qu’ils ont quand ils ont un 401 (k) », a déclaré Wettstein. Le retrait rapide de l’épargne dans les comptes 401 (k) signifie que de nombreux retraités qui en dépendent risquent d’épuiser entièrement leurs fonds à l’âge de 85 ans, bien qu’environ la moitié d’entre eux vivront au-delà, selon l’étude. Même s’ils recevront toujours leurs chèques mensuels de sécurité sociale, a déclaré Wettstein, « ce n’est généralement pas un remplacement suffisant pour leurs revenus de carrière ».

Les pensions ont aidé à « combien vous pouviez vous permettre »

En raison de la nature relativement nouvelle des plans 401 (k), il reste encore à en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les retraités dépensent si rapidement leurs comptes, a déclaré Wettstein. Pourtant, certaines des raisons peuvent être supposées. Ceux qui avaient une pension traditionnelle, qui garantissait un paiement fixe chaque mois jusqu’au décès, avaient probablement moins besoin de se tourner vers leur épargne en raison de ce revenu fiable. Ils ont peut-être pu conserver leur épargne à des fins d’héritage ou en cas de dépenses imprévues plus tard dans la vie.

Nous avons fait cela comme un premier regard pour savoir si nous devrions nous inquiéter. Gal Wettstein économiste de recherche senior au Center for Retirement Research du Boston College

D’autre part, de nombreux retraités sans pension dépendent de leur propre pécule pour couvrir une grande partie de leurs dépenses mensuelles. Sans pension, les gens sont également responsables de s’assurer qu’ils ont suffisamment épargné pour traverser leurs années après la retraite, une tâche qui nécessite des décennies de revenus adéquats et de discipline. De plus, un défi avec les plans d’épargne 401 (k) est qu’ils chargent les retraités de déterminer le montant à retirer chaque mois. Ce calcul peut être difficile à faire correctement, et bien que ceux qui disposent d’importantes économies visent à vivre des revenus de leur argent, le marché est imprévisible et a des périodes – comme en ce moment – où il prend plus qu’il ne donne.