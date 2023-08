Les planificateurs sud-coréens du jamboree scout ont mis en garde contre la chaleur il y a sept ans

Commentez cette histoire Commentaire

SEOUL – Des années avant l’échec épique du 25e Jamboree Scout Mondial de ce mois-ci en Corée du Sud, les organisateurs de l’événement ont mis en garde contre la chaleur extrême comme un drapeau rouge majeur. « Il y a de fortes chances que le [jamboree] événement en août peut être frappé par une chaleur extrême de 36C [96.8 degrees] et un typhon », le sud-coréen ont écrit les organisateurs dans un rapport interne de 2018. Mais ils avaient un plan : « D’ici 2023, nous ferons pousser une forêt luxuriante sur le site du jamboree », pour rafraîchir les terrains de camping avec des ombres, ont-ils affirmé.

Après tout, la devise scoute est « soyez prêt ».

Mais lorsque des dizaines de milliers de campeurs adolescents sont arrivés la semaine dernière sous le soleil étouffant d’août, une telle forêt n’existait pas. En fait, les préparatifs du jamboree, qui a commencé le 1er août, étaient si insuffisants que des centaines de scouts sont tombés malades. Plus de 138 ont été hospitalisés avec des symptômes liés à la chaleur et des centaines d’autres ont été traités sur place.

Le manque d’ombre et de multiples autres problèmes au camping, à Saemangeum sur la côte sud-ouest, ont conduit plusieurs pays à retirer des milliers d’adolescents de l’événement en quelques jours et à les déplacer vers un terrain plus sûr.

Les responsables sud-coréens n’ont pas réussi à se préparer aux conditions météorologiques extrêmes qu’ils avaient prévues dès les premiers jours en 2016 de la planification de l’événement international quadriennal, selon un examen du Washington Post des rapports de planification internes.

Le plus haut ministre du pays en charge de l’événement – qui a affirmé l’année dernière que les organisateurs avaient « mis en place des mesures approfondies » pour tous les problèmes météorologiques potentiels – a admis cette semaine un « manque de préparation au début ».

Mais « la situation s’est beaucoup améliorée depuis lors », a déclaré lundi le ministre de l’Égalité des genres et de la Famille, Kim Hyun-sook.

Des milliers d’adolescents évacués du Jamboree Scout Mondial en pleine vague de chaleur

L’état du site de l’événement, sur des terres gagnées sur les marées, était bien loin du plan initial de préparation aux catastrophes naturelles. Les projets des organisateurs de planter des arbres ont échoué parce que la forte concentration de sel du sol n’était pas adaptée à la plantation. Et après l’averse de juillet, il s’était transformé en marécage infesté de moustiques.

Les étés de la Corée du Sud peuvent être capricieux, ricochant entre des averses et une humidité étouffante. Des avertissements de vague de chaleur avaient été émis dans tout le pays depuis plusieurs semaines, alors que la saison des pluies devait se terminer et la saison collante commencer.

Des cas de coups de chaleur ont été signalés dans la région le 30 juillet. Au moment de l’ouverture du jamboree deux jours plus tard, quelque 400 personnes sur place sont tombées malades avec des symptômes liés à la chaleur.

Les organisateurs ont installé des stores extérieurs supplémentaires et envoyé une assistance médicale, mais cela n’a pas suffi. Des parents du monde entier ont commencé à se plaindre que leurs enfants tombaient malades à cause de la chaleur, du manque de douches et de toilettes, de conditions insalubres et d’une alimentation insuffisante pour répondre aux besoins alimentaires.

Ce n’est que le 4 août que les responsables sud-coréens ont pris des mesures pour refroidir considérablement le site. Le président Yoon Suk Yeol a ordonné qu’une « quantité illimitée » de bus et de camions-citernes climatisés soit envoyée sur le site. Il a également approuvé des millions de dollars en fonds d’urgence pour l’équipement et le soutien supplémentaires.

L’armée du pays a été mobilisée pour construire des stores supplémentaires, des douches et d’autres installations. Mais c’était trop tard. Malgré les efforts de dernière minute pour sauver le jamboree, l’organisme mondial du scoutisme a annoncé lundi un retrait anticipé du camping côtier en raison d’un typhon imminent, rétrogradé depuis en tempête tropicale.

À ce moment-là, le contingent britannique, le plus important avec 4 500 participants, avait décampé dans des hôtels à Séoul. Les 1 500 Américains ont été déplacés vers la base militaire de Pyeongtaek près de la capitale.

« Un cauchemar à 100% », a déclaré Kristin Sayers, mère d’un scout américain lors de l’événement, à Al Jazeera. « Les conditions de vie, la désorganisation, viennent de l’écraser et il est écrasé de devoir vivre la semaine prochaine sur une base militaire. »

Le jamboree, avec 45 000 scouts et instructeurs sur place, équivalait à une petite ville surgissant pendant une période de 12 jours, a déclaré Kim Dong-hun, un expert en gestion de crise. « Les organisateurs devraient avoir ensemble mesures de sécurité et d’hygiène adaptées à l’ampleur de l’événement.

Environ 30 millions de dollars, soit un tiers du coût total du projet, ont été consacrés à des projets d’infrastructure, notamment l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, les douches et les fontaines à eau, selon les registres budgétaires. L’événement devrait entraîner au moins 5,2 millions de dollars de plus en frais d’urgence dépensés ce mois-ci.

Alors que la chaleur extrême frappe la Corée du Sud et le Japon, le nombre de morts augmente fortement

« Dans des rapports et divers autres moyens, nous avons été avertis de la nécessité de mesures contre la chaleur, et nous avions prévu d’installer des ombrières et de planter des arbres, mais nos efforts ont été insuffisants », a déclaré un responsable de l’événement, qui n’était pas autorisé à le faire. parler publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat.

Le responsable a déclaré qu’il y avait également plusieurs retards dans les préparatifs avant l’événement, y compris l’obtention des approbations budgétaires nécessaires.

Alors que le gouvernement sud-coréen a officiellement désigné les vagues de chaleur comme une catastrophe en 2018, de nombreux responsables les considèrent toujours comme un événement estival typique et n’ont pas mis en place de mesures de « prévention des catastrophes », a déclaré Kim. « Les autorités ne considèrent toujours pas la chaleur comme une menace suffisamment sérieuse. »

Song Chang-young, expert en architecture résistante aux catastrophes à l’Université de Gwangju, non loin du site du jamboree, a déclaré que de nombreux problèmes au camping étaient prévisibles compte tenu des caractéristiques du projet de terres récupérées de Saemangeum. Par exemple, le fait que le sol soit inhospitalier à la plantation d’arbres est bien établi, selon Song.

« Compte tenu de la faible perméabilité à l’eau des terres côtières récupérées, le camping aurait dû être conçu avec un bien meilleur système de drainage pour éviter les inondations », a déclaré Song.

En fait, les organisateurs ont prédit bon nombre des défis Depuis le tout début.

Trois rapports de planification préparés entre 2016 et 2018 pour le Jamboree Scout Mondial ont mis en garde contre la chaleur extrême comme l’une des plus grandes menaces pour un événement réussi, aux côtés des typhons et de l’agression militaire de la Corée du Nord.

Ce que la chaleur extrême fait au corps humain

Les planificateurs d’événements ont souligné les leçons tirées du Jamboree Scout Mondial de 2015 dans la préfecture de Yamaguchi, au Japon, qui s’est tenu à des températures de 104 degrés Fahrenheit (40 degrés Celsius) avec une humidité d’environ 80 %, entraînant l’épuisement par la chaleur chez des milliers de participants.

Les rapports ont souligné la nécessité pour les organisateurs de prendre des mesures proactives par temps aussi chaud que 96 degrés Fahrenheit (36 degrés Celsius) ou plus, et un typhon. Deux des rapports ont été préparés par les agences gouvernementales hôtes et un était une étude de faisabilité par l’Institut coréen pour la politique économique internationale, le groupe de réflexion sur la politique économique financé par le gouvernement national.

« Plus important encore, la vague de chaleur est la plus sévère de la péninsule coréenne et des catastrophes naturelles telles que des typhons et de fortes pluies sont susceptibles de se produire pendant la période du 1er au 12 août 2023, lorsque le Jamboree mondial 2023 aura lieu », lire l’étude de faisabilité de 2016, commandée par la province hôte de Jeolla. « Des préparatifs approfondis pour la prévention et la réponse aux catastrophes sont en préparation pour cela. »

Ils ont également souligné leurs progrès pour surmonter les défis structurels posés par le site de Saemangeum, situé dans les anciennes côtes de la province du Jeolla du Nord, le grenier agricole de la Corée du Sud situé le long de la côte ouest du pays.

Dans le cadre de son dossier de candidature, les planificateurs se sont engagés à montrer que « Saemangeum n’est plus immergé dans l’eau, mais plutôt un vaste territoire avec des montagnes, des champs, des prairies et un système d’information sur la gestion des catastrophes… qui est équipé pour gérer plus de 50 000 participants au jamboree à évacuer en cas d’urgence », selon un rapport de 2018.

Le 1er août, premier jour du jamboree, le gouvernement sud-coréen a émis un avertissement de chaleur « sérieux », la plus haute désignation, pour la première fois en quatre ans. Dans tout le pays, les températures dépassaient 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius), mais elles suffoquaient à cause des niveaux d’humidité élevés.

Pourtant, les organisateurs n’ont pas délivré de désignations similaires, même si leur manuel interne d’intervention en cas de catastrophe naturelle les a guidés à le faire sous une chaleur extrême. De telles désignations auraient suscité un soutien et des ressources d’urgence, ou les auraient conduits à évacuer des personnes, selon le manuel obtenu par The Post.

Un responsable du jamboree a déclaré au diffuseur Jeonju MBC, qui a d’abord rendu compte du manuel en détail, que les responsables conservaient le pouvoir de désigner les niveaux d’avertissement comme ils l’entendaient et n’avaient pas jugé nécessaire à l’époque.