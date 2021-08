Les planches à roulettes et les scooters contribuent à alimenter une augmentation de 19% des ventes de jouets au premier semestre 2021

Les ventes de skateboards et de scooters ont propulsé les ventes de jouets aux États-Unis à 11 milliards de dollars au cours du premier semestre 2021, soit une augmentation de 19% par rapport à 2020, a annoncé jeudi le NPD Group.

Depuis plus d’un an, l’industrie du jouet est soutenue par les achats de familles bloquées à la maison pendant la crise sanitaire actuelle des coronavirus. Les revenus disponibles sont passés des cinémas, des parcs d’attractions et des restaurants aux jouets, alors que les parents cherchaient des moyens de divertir leurs enfants.

Avec la nouvelle variante delta Covid-19, cette tendance s’est poursuivie.

Les jouets de plein air et de sport ont connu la plus forte augmentation au cours des six derniers mois, atteignant 2,9 milliards de dollars de ventes, en hausse de 11 % par rapport à l’année dernière.

Les mois d’été chauds ont entraîné une augmentation des ventes de jouets liés à l’eau, a déclaré Juli Lenett, vice-président de NPD et conseiller industriel pour US Toys.

« Le vaccin n’étant toujours pas disponible pour les enfants de moins de 12 ans, les » jouets sociaux en toute sécurité « , comme les équipements de jeux et les patins, les planches à roulettes et les scooters ont également continué de croître », a-t-elle déclaré.

En fait, 10 des 11 catégories de jouets suivies par NPD, qui comprennent les peluches, les poupées, les jeux et les puzzles, ont connu une croissance des ventes à deux chiffres en 2021. Le segment des arts et de l’artisanat a été le seul à reculer, avec une baisse de 1%.

Lenett s’attend à ce que les ventes de jouets continuent d’augmenter et qu’elles soient stimulées par le crédit d’impôt pour enfants, qui sera distribué au deuxième semestre de l’année. Elle a déclaré que les deux chèques de relance qui ont été distribués plus tôt cette année ont eu un « effet profond » sur les ventes de jouets au premier trimestre.

« Au cours de la semaine où le premier chèque a atteint les comptes bancaires, l’industrie du jouet a augmenté de 17 % », a-t-elle déclaré.

De janvier à juillet, Pokemon était la propriété de jouets la plus vendue, suivie de Barbie, Star Wars, LOL Surprise !, Fisher-Price et Marvel.

Et il n’y a pas que les enfants qui apprécient ces marques. Les hommes adultes, en particulier, ont généré d’importantes ventes de jouets en achetant des cartes à collectionner liées à Pokemon, Magic: The Gathering et la National Football League.

« La nostalgie a été un moteur clé de la croissance au cours des 18 derniers mois », a déclaré Lennett. « Les consommateurs ont cherché à combler l’isolement avec des souvenirs de moments plus heureux de leur vie. »