Les planchers de bois franc peints de Soledad O’Brien suscitent un débat sur une nouvelle tendance

Plus tôt cette année, Soledad O’Brien a acheté une maison à Flamingo Park, un quartier de bungalows des années 1920 à West Palm Beach, en Floride. Comme de nombreuses maisons plus anciennes – celle de Mme O’Brien a été construite en 1945 – la sienne avait besoin de travaux. Et comme d’autres propriétaires, Mme O’Brien, journaliste à la radio, n’avait aucune envie de faire le travail en une seule fois.

La propriété de randonnée, sur un double terrain avec des palmiers et des gargouilles en pierre laissés par le propriétaire précédent, a une maison principale de quatre chambres à l’arrière et une petite maison d’hôtes à l’avant. Tout cela avait besoin d’être mis à jour. Mme O’Brien, aujourd’hui directrice générale d’une société de production médiatique, a donné la priorité à la maison principale et a décidé que la maison d’hôtes de deux chambres devrait attendre.

Mais alors, lors d’une fête de quartier, Mme O’Brien, 56 ans, a rencontré Tracey Alexander-Perez, une voisine qui avait abandonné une carrière de promotrice de musique pour un nouveau métier : peindre et peindre au pochoir les sols, les murs et les carreaux.

Les deux ont commencé à parler, se liant sur leur héritage cubain commun. Bientôt, ils parlaient des sols, en particulier des sols de la maison d’hôtes de Mme O’Brien, qui étaient en très mauvais état à cause des termites et des dégâts des eaux. Mme Alexander-Perez, 48 ans, a chanté les louanges de sa nouvelle passion, suggérant à Mme O’Brien de peindre et de pochoir ses sols, plutôt que de simplement les recouvrir de tapis. Avec un peu d’huile de coude, elle pourrait prolonger la durée de vie des sols fatigués et égayer le ton sombre que Mme O’Brien n’aimait pas particulièrement.