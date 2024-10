Les plaisanteries ludiques de Deepika Padukone avec sa sœur Anisha Padukone gagnent les cœurs ; Ranveer Singh se joint avec amour

Deepika Padukone a récemment eu une plaisanterie amusante avec sa sœur Anisha Padukone sur Instagram, montrant leur lien.

Anisha a posté des photos d’un récent séjour et a commencé avec une tenue de couleur blanche avec des chaussures, posant sur un fond pittoresque, affichant de longues jambes. Sur une autre photo, elle se tient le long d’un magnifique chemin, souriant avec désinvolture dans un haut noir et un jean.

La photo était sous-titrée « Celui avec de belles vues », ce qui a amené Deepika à répondre avec effronterie. Elle a écrit : « Des jambes sans fin ! » avec un emoji cœur-oeil. Anisha a répondu de manière ludique : « Regardez qui parle @deepikapadukone » avec un emoji clin d’œil pendant qu’elles poursuivaient leurs plaisanteries fraternelles.

Même le mari de Deepika, Ranveer Singh, n’a pas manqué la photo et a déposé des émojis en forme de cœur rose sous la publication, ce qui a rendu cette interaction encore plus saine.

Les plaisanteries sont légères mais révélatrices de la proximité fraternelle que partagent les sœurs, les Padukones. L’actrice partage fréquemment un aperçu du lien avec ses fans dans une note plus légère sur les réseaux sociaux. En attendant, la présence solidaire de Ranveer fait ressortir la chaleur qu’il partage avec sa belle-sœur, Anisha.

Deepika et Ranveer viennent d’accueillir leur petite fille le 8 septembre 2024. Les fans du couple puissant, qui n’ont pas manqué un détail, n’ont pas tardé à respecter l’échange, laissant des commentaires d’adoration et d’amour.

Sur le plan du travail, Deepika et Ranveer seront ensuite vus dans le réalisateur de Rohit Shetty ‘ Singham encore ‘.