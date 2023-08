Les plaisanciers sont invités à rester à l’écart de l’extrémité nord du lac Okanagan

Alors que la lutte contre les incendies se poursuit dans le centre de l’Okanagan, les plaisanciers sont invités à accéder au lac Okanagan soit du côté sud du pont William R. Bennett, soit au nord du parc provincial Fintry.

La GRC demande aux plaisanciers de rester à l’écart de l’eau au nord du pont William R. Bennett jusqu’au parc provincial Fintry, jusqu’à ce que la lutte aérienne contre les incendies soit terminée et que les ordres d’évacuation soient levés pour les zones désignées le long du lac.

« Les avions de lutte contre les incendies peuvent se déployer à tout moment et, à ce titre, il est crucial que nous gardions cette zone ouverte pour leur accès immédiat et sans interférence des embarcations et navires de plaisance privés », a déclaré le Corp. Michael Gauthier.

Toute personne naviguant dans ce périmètre peut s’attendre à se heurter à la police de la GRC.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023bcwildfireDernières nouvellesVille de West KelownaKelownaOkanagan