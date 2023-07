Les plaisanciers de Wonder Lake bravent le temps pour la Venetian Night annuelle – Shaw Local

La pluie qui s’est abattue sur Wonder Lake samedi soir est arrivée juste au début du défilé.

Sur les 11 bateaux qui ont commencé à faire le tour de Wonder Lake lors de son défilé annuel de bateaux Venetian Night samedi soir, trois se sont retirés avant 21h30, a déclaré le local John Tollini.

C’est alors que la pluie, qui était restée au sud presque toute la journée, a vraiment commencé à tomber.

Le nombre de bateaux décorés et de pontons a créé une bonne affluence pour la soirée, parrainée chaque année par le Wonder Lake Yacht Club.

Tollini a ensuite invité tous ceux qui veulent voir le lac du côté de l’eau à sortir mardi de 14h à 16h pour des promenades gratuites en ponton, parrainées par le yacht club et la marina de Wonder Lake. Les bénévoles récupèrent à la marina, 4019 E. Lake Shore Drive.

Kent et Tammy Steinger avaient leur ponton sur Wonder Lake avant la pluie; et le départ de la parade officielle des bateaux. Ils ont reçu le prix, un trophée en bois, dans le passé pour leurs efforts. Cette année, Noël en juillet était le thème.

« Pourquoi le faire? » a demandé Tammie. « C’est juste amusant. »

« Cela aide également les gens à connaître Wonder Lake », a ajouté Kent Steinger.

« C’est aussi le but des promenades en ponton », a déclaré Tollini. « C’est de bonnes relations publiques. C’est le yacht club qui redonne à la communauté.

Il y a quelques années, il a pu faire faire le tour du lac à un résident en fauteuil roulant qui n’avait pas été sur un ponton depuis des années. «Vous redonnez à votre communauté», a-t-il déclaré.