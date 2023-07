Les plaisanciers de la Colombie-Britannique sont invités à prendre des mesures pour empêcher l’invasion des moules

L’Okanagan and Similkameen Invasive Species Society et l’Okanagan Basin Water Board exhortent les gens à nettoyer, vidanger et sécher leur embarcation.

Ceux qui amènent n’importe quel type d’embarcation dans la province, y compris les kayaks et les planches à pagaie, sont priés de s’assurer de s’arrêter à tous les postes d’inspection des moules en cours de route.

Depuis 11 ans, l’Okanagan and Similkameen Invasive Species Society contribue à la réalisation de la campagne Don’t Move a Mussel de l’Office des eaux. La campagne vise à sensibiliser le public aux impacts des moules envahissantes et à la façon dont chacun peut aider à protéger les lacs Okanagan contre les moules zébrées et quagga envahissantes.

À ce jour, aucune introduction de moules zébrées ou quagga vivantes n’a été signalée dans les lacs de la Colombie-Britannique et les organismes espèrent qu’il en sera ainsi.

Une fois introduites dans un plan d’eau, les moules envahissantes peuvent rapidement se multiplier et former des colonies denses, entraînant des conséquences écologiques et économiques importantes.

« Chaque année, la vallée attire des milliers de plaisanciers de l’extérieur de la province », explique Lisa Scott, directrice générale de l’Okanagan and Similkameen Invasive Species Society. « Il suffirait d’un seul bateau contaminé pour déclencher une infestation. Les moules envahissantes pourraient avoir des effets négatifs durables sur nos lacs, comme nous l’avons vu dans d’autres régions du Canada.

Les moules zébrées et quagga sont des mollusques d’eau douce non indigènes originaires d’Europe de l’Est et de Russie occidentale. Ils ont été introduits pour la première fois au Canada à la fin des années 1980 et depuis lors, ils se sont propagés dans les lacs et les voies navigables d’Amérique du Nord, principalement par des embarcations contaminées.

Dans les régions où elles sont déjà établies, les moules envahissantes endommagent les écosystèmes sensibles, obstruent les conduites d’adduction d’eau et les infrastructures hydrauliques, ruinent les plages, réduisent la qualité de l’eau et ont un impact sur le tourisme. Le coût d’une invasion de moules serait stupéfiant.

« Cette menace est bien réelle », déclare Anna Warwick Sears, directrice exécutive de l’Okanagan Basin Water Board. « Les moules envahissantes pourraient dévaster nos lacs bien-aimés, qui sont non seulement une source de loisirs, mais aussi notre eau potable et essentielle pour les poissons et l’écosystème en général. Nos organisations se sont engagées à sensibiliser à l’importance de prévenir l’introduction de moules envahissantes, et nous encourageons la communauté à se joindre à nous dans cette entreprise cruciale.

Le personnel de la société des espèces envahissantes sera à nouveau présent aux rampes de mise à l’eau, aux événements communautaires, aux camps de jeunes et à d’autres endroits clés cet été. Ils partageront l’importance de s’arrêter aux postes d’inspection et de nettoyer, vidanger et sécher les embarcations et les engins. Le financement de ce programme provient de l’Office des eaux.

