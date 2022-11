Les plaintes Ofcom de I’m A Celeb 2022 révélées – alors que près de 4 000 téléspectateurs s’opposent à l’émission

4 000 plaintes ont été déposées à propos de I’m A Celebrity cette année.

La majorité des téléspectateurs se sont opposés à ce que l’émission ait l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock dans la programmation.

Parmi les 3 727 plaintes, il y en avait 64 concernant le bien-être des animaux dans le procès du casque de Matt.

Il y a également eu 18 plaintes concernant les questions sur les dollars du dingo après que les camarades de camp aient manqué de friandises.

Le procès de Grot Yoga qui a vu Boy George, Seann Walsh et Mike Tindall trempés dans du slime tout en faisant des poses de yoga.

L’association caritative pour les animaux RSPCA a critiqué l’émission ITV pour le traitement “cruel” des animaux vivants dans l’émission.

Il a lancé une pétition pour exiger l’arrêt de l’utilisation d’animaux vivants après que le député Matt ait été placé dans un réservoir de plus de 30 serpents lors d’un procès de bushtucker.

La RSPCA a critiqué les environnements «stressants» infligés à certaines créatures et a critiqué les patrons d’ITV pour un traitement «préoccupant», notamment «lâcher, jeter et manipuler brutalement» des animaux.

“La vie est un cri, campeurs malheureux”, a légendé la RSPCA dans sa pétition, qui appelle à mettre fin à l’utilisation d’insectes, de reptiles et de mammifères.

« De retour pour sa 22e saison, I’m a Celebrity… Get Me Out Of Here est l’une des émissions de téléréalité les plus attendues d’ITV. C’est aussi l’un des plus inquiétants », lit-on sur la page de la pétition.

“Chaque année, nous sommes confrontés à de sérieuses préoccupations concernant l’utilisation d’animaux, notamment de serpents, d’insectes et d’autres créatures vivantes pendant le tournage de l’émission.

“Depuis la première diffusion de “I’m a Celebrity”, des animaux ont été lâchés, jetés, manipulés brutalement, écrasés, poursuivis, surpeuplés, effrayés par les concurrents et empêchés d’échapper à des expériences stressantes.

« Nous sommes plus préoccupés que jamais par l’utilisation d’animaux vivants dans l’émission et l’exemple qu’elle donne aux téléspectateurs.

«Le message de l’émission et le potentiel d’inciter les gens à essayer de copier les« essais de Bushtucker »chez eux sont également inquiétants.

“Nous pensons que dépeindre délibérément les espèces comme méchantes ou effrayantes ou comme des objets pouvant être utilisés uniquement à des fins de divertissement plutôt que comme des créatures vivantes sensibles envoie totalement le mauvais message.”

Ce n’est pas la première fois que la RSPCA s’en prend à l’émission ITV – comme en 2020, elle a appelé à la fin de l’utilisation d’animaux vivants.

