Les plaintes d’un voisin incitent le couple de Plainfield à retirer “Floating Max” de “Stranger Things” – Shaw Local

Un couple de Plainfield a donné un aperçu de leur exposition dans la cour d’Halloween pour 2022 la semaine dernière avec leur exposition de Max Mayfield de Sadie Sink de “Stranger Things” flottant apparemment dans les airs.

Le couple, Dave et Audrey Appel, a posté un clip sur leur Page YouTube d’HorrorProps.

Mais après des plaintes d’un voisin, les Appels ont démonté Max et n’installeront pas non plus le reste de leur exposition. Ils étaient ravis que leur clip de “l’émission la plus révolutionnaire depuis 2020”, a déclaré Dave, est devenu viral et a hâte que les gens voient l’ensemble de leur exposition dans la cour.

Cela n’arrivera pas maintenant.

“Nous ne voulons pas que quiconque dans notre communauté soit menacé ou blessé”, a déclaré Audrey dans un message Facebook lundi matin. “Nous sommes dévastés.”

Dwayne English, porte-parole du département de police de Joliet, a déclaré que les agents avaient répondu à une plainte concernant l’augmentation du trafic en raison de l’affichage vers 21 heures dimanche.

“Les agents ont parlé aux propriétaires de l’écran qui ont indiqué qu’ils le retireraient si les problèmes persistaient”, a déclaré English dans un communiqué écrit. “Aucune autre mesure d’exécution n’a été prise ou nécessaire.”

Les Appels avaient passé 1 500 heures à créer Max, a estimé Dave. Avec juste un « voyage rapide à Menards », a déclaré Dave et « cinq boîtes de nouilles de piscine », a déclaré Aubrey, le couple a commencé à construire et à tordre du fil le 24 juillet et Max le 2 août, a-t-elle ajouté.

Dave a déclaré que l’inspiration pour l’affichage “Stranger Things” était un “moment d’ampoule” où il a vraiment “tout vu” – pas la façon dont la créativité le frappe normalement.

“J’ai dit à Aubrey, ‘Faites-moi confiance là-dessus.'” Dit Dave.

Dave a dit que c’était la quatrième exposition d’Halloween que lui et Aubrey avaient installée. C’est aussi la deuxième fois qu’ils entreprennent une telle “refonte massive”, a-t-il déclaré.

Étonnamment, les Appels ont une petite cour avant – sauf qu’elle « n’en a pas envie une fois que nous y avons mis les choses », a déclaré Dave.

“Nous avons commencé avec un seul petit clown et maintenant nous en avons cinq”, a déclaré Dave. «Chaque année, nous ajoutons quelque chose de différent. Nous voulons que les gens pensent qu’ils savent ce qu’ils obtiennent. La configuration ne se ressemble jamais.

L’élément “Stranger Things” n’est qu’une partie d’une exposition plus vaste qui comprend des fonctionnalités de “Pet Sematary”, “Beetlejuice”, “Predator”, “Arachnophobia” et “The Ring” pour n’en nommer que quelques-unes, a-t-il déclaré.

“Nous suivons de très près la culture pop, l’horreur et la fantasy”, a déclaré Dave.

Leur inspiration pour créer leurs propres présentoirs est venue de l’admiration d’autres configurations d’Halloween dans la région. Ils ont été particulièrement impressionnés par Jeff Eggener de New Lenox, qui a même ajouté une façade à sa maison.

“Il vous a amené dans un tout autre monde”, a déclaré Aubrey. “Tous ces gens sont sortis et il a apporté des sourires sur leurs visages.”

Dave a dit: “Je souriais et j’ai 36 ans.”

“Il est vraiment la principale source d’inspiration pour laquelle nous avons commencé”, a déclaré Dave. “Nous voulions quelque chose pour notre communauté et mettre des sourires sur les visages des gens.”

Dave Appel travaille sur ses décorations d’Halloween pour sa maison de Plainfield le mardi 27 septembre 2022 à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Dave a dit qu’il n’avait que 23 ans et six mois pour sortir avec Aubrey lorsqu’il a appris que sa famille aimait Halloween autant que lui. Le couple aime les films de style Halloween toute l’année et prévoit également des présentations pour d’autres vacances au cours de l’année.

“Nous voulons que cela reste amusant et montrer que chaque fête peut être un peu spéciale si vous y ajoutez un peu d’horreur”, a déclaré Aubrey.

Une statue d’un démogorgon de la populaire série Netflix “Stranger Things” se trouve dans la cour de la maison de Dave et Aubrey Appel à Plainfield le mardi 27 septembre 2022, à Plainfield. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Leur but ultime est d’ouvrir leur propre maison hantée, a déclaré Dave.

Le couple assiste chaque année au salon Halloween & Attraction de TransWorld à St. Louis, Missouri, où ils trouvent des idées de conceptions, d’accessoires et de réseautage avec d’autres “constructeurs de repaires” comme eux. Ils ont dit que le groupe officiel Chicago Haunt Builders est également une autre bonne ressource.

“Nous avons tous le même état d’esprit”, a déclaré Dave. “Nous voulons juste effrayer les gens.”

Les heures pour que le public puisse voir l’exposition sont affichées sur la page Facebook HorrorProps du couple à facebook.com/infestedoaks.