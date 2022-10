Les plaintes des clients concernant les infections incitent le spa à l’est de Toronto à fermer ses piscines

Un nouveau spa à Whitby, en Ontario. a fermé toutes ses piscines après la détection de bactéries dans sa piscine souterraine d’eau salée et à la suite de rapports de clients faisant état d’éruptions cutanées, de symptômes de grippe, d’otites et d’inflammation des ganglions lymphatiques.

Dans un communiqué de presse jeudi, Thermëa Spa Village a confirmé que le département de la santé de la région de Durham avait trouvé des bactéries pseudomonas et staphylocoques (staphylocoques) dans sa piscine Källa. Le ministère a informé le spa, situé à l’est de Toronto, de la découverte le 14 octobre, huit jours seulement après son ouverture.

Ted Snieg, un résident d’Oshawa qui s’est rendu au spa le 8 octobre parce qu’il avait besoin d’une “escapade”, a déclaré qu’il s’était rendu à l’hôpital deux fois après sa visite là-bas.

“J’étais très malade. J’ai été incapable de sortir de mon lit pendant deux jours entiers. Je n’ai pas pu manger pendant quatre jours entiers”, a-t-il déclaré.

Snieg a déclaré qu’il avait commencé à se sentir mal dans les 24 heures suivant sa visite. En quelques jours, on lui a diagnostiqué une cellulite, une infection de l’oreille et une infection du mamelon. Il est maintenant sous antibiotiques.

La société a déclaré avoir immédiatement fermé la piscine souterraine et engagé une équipe d’experts pour enquêter. Jeudi, il a déclaré qu’il avait fermé toutes ses piscines, même si toutes les autres étaient sûres, et qu’il procédait à un audit de tous ses équipements.

“Nous ne sommes pas impressionnés”

Snieg et plusieurs autres clients, cependant, se sont tournés vers Facebook pour décrire leurs infections et se plaindre que le spa aurait dû les avertir dès qu’il a su qu’il y avait un problème.

La société les a informés le 19 octobre dans une lettre de son PDG.

Snieg a déclaré qu’il voulait savoir pourquoi le spa était au courant du problème le 14 octobre, mais n’a alerté le public que quelques jours plus tard. Il a déclaré que la société avait ignoré ses e-mails et ne répondait pas au téléphone. Il a déclaré que la société ne s’était pas excusée.

“J’ai un groupe Facebook avec plus de 25 personnes qui sont tombées malades et nous ne sommes pas impressionnés par la communication du spa, la transparence jusqu’à ce qu’il soit trop tard”, a-t-il déclaré.

Snieg a écrit sur Facebook le 17 octobre : “Tous mes ganglions lymphatiques sont enflammés, ils sont si gros et ils me font très mal. Je ne peux pas dormir parce que j’ai constamment des démangeaisons. Je ne peux même pas toucher mes oreilles car elles me font mal. tellement mal avec l’infection.”

Le propriétaire du spa promet des audits d’équipement

Martin Paquette, propriétaire et PDG de Thermëa Spa Village, a déclaré dans le communiqué que le spa était “dévasté” d’apprendre que certains clients souffraient de symptômes d’infections à staphylocoques. Il a déclaré que la piscine avait été fermée dès que la société avait appris le résultat “suspect”.

« Pour assurer la qualité de notre eau, nous effectuerons un audit interne et externe complet de chaque pièce d’équipement jusqu’à ce qu’ils fonctionnent tous à leur plein potentiel », a déclaré Paquette.

“Pour l’instant, j’ai demandé à mon équipe de fermer l’accès à toutes les piscines du site jusqu’à ce que j’aie la certitude absolue que nos systèmes d’étalonnage de l’eau fonctionnent parfaitement pour l’ensemble du site.”

Sofie Dialynas-Vatsis, qui a visité le spa le 8 octobre, vérifie son téléphone pour voir quand les clients ont été informés de la présence de bactéries dans la piscine. Elle dit de ses symptômes : « C’était mauvais ; mes yeux brûlaient, mes dents me faisaient mal, ma poitrine était horrible, j’avais l’impression qu’un éléphant était assis sur moi et j’ai reçu des antibiotiques. (Radio-Canada)

Sofie Dialynas-Vatsis, qui a visité le spa le 8 octobre, a déclaré que la réponse de l’entreprise n’était pas assez bonne. Elle a dit que c’était magnifique et que le service était incroyable. Mais le lendemain, elle a dit qu’elle se sentait malade.

“J’ai fini par aller chez le médecin parce que je n’en pouvais plus”, a-t-elle déclaré.

“C’était mauvais; mes yeux brûlaient, mes dents me faisaient mal, ma poitrine était horrible, j’avais l’impression qu’un éléphant était assis sur moi et j’ai pris des antibiotiques. J’ai découvert que j’étais très malade, il a dit que j’avais une infection grave, ” dit-elle.

Amanda McLaren, responsable marketing du spa, a déclaré que la société estime que moins d’un pour cent des visiteurs de la piscine au moment précis ont été touchés.

“Jusqu’à ce que nous connaissions la nature exacte des délais et la nature des personnes qui ont été affectées et comment elles ont été affectées, nous ne voulions pas commencer à répondre à ces préoccupations tant que nous n’avions pas une image complète de ce qui se passait”, a-t-elle déclaré.

McLaren a déclaré que la société accordait à tous les clients qui ont visité la piscine dans le délai imparti un crédit de 58 $.