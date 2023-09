Les plaintes concernant les commentaires de campagne du juge de la Cour suprême du Wisconsin sont rejetées

MADISON, Wisconsin (AP) —

Un comité disciplinaire judiciaire de l’État a rejeté plusieurs plaintes déposées contre la juge de la Cour suprême du Wisconsin, Janet Protasiewicz, alléguant qu’elle avait violé le code d’éthique judiciaire pour les commentaires qu’elle avait tenus pendant la campagne. C’est un revers pour les Républicains qui affirmaient que ces remarques pourraient justifier une destitution.

Protasiewicz a publié mardi une lettre de la Commission judiciaire du Wisconsin l’informant que « plusieurs plaintes » concernant les commentaires qu’elle avait tenus pendant la campagne avaient été rejetées sans suite.

Les actions de la commission sont privées à moins qu’elles ne soient divulguées par l’une des parties impliquées. Protasiewicz a reçu la permission de la commission de lui communiquer la lettre du 31 mai, qu’elle a ensuite fournie à l’Associated Press.

La victoire de Protasiewicz en avril a fait passer le contrôle majoritaire de la Cour suprême du Wisconsin de conservateur à libéral pour la première fois en 15 ans. Les démocrates ont fortement soutenu sa campagne, au cours de laquelle Protasiewicz a critiqué les cartes électorales établies par les Républicains et s’est prononcée en faveur du droit à l’avortement.

Ces dernières semaines, les législateurs républicains ont évoqué la possibilité de destituer Protasiewicz pour ses commentaires qualifiant les cartes législatives qu’ils ont tracées d’« injustes » et de « truquées ».

Protasiewicz n’a jamais promis de trancher d’une manière ou d’une autre sur les cas de redécoupage ou d’avortement.

Elle a pris ses fonctions en août et, au cours de sa première semaine, deux poursuites visant à annuler les cartes électorales législatives établies par les républicains ont été déposées par des groupes favorables aux démocrates. La Cour suprême n’a pas encore décidé si elle entendra ou non les affaires, et Protasiewicz n’a pas répondu à une motion de la législature contrôlée par les républicains lui demandant de se récuser des affaires.

Une action en justice devant un tribunal de comté visant à annuler l’interdiction de l’avortement dans le Wisconsin de 1849 a été déposée avant que Protasiewicz ne remporte les élections. Cette affaire devrait éventuellement être portée devant la Cour suprême du Wisconsin.

Le Parti républicain du Wisconsin a publié en février une plainte déposée contre Protasiewicz par Randall Cook, un partisan républicain. Sa plainte alléguait que Protasiewicz avait déclaré comment elle statuerait sur les cas liés à l’avortement et au redécoupage, en violation des dispositions du code judiciaire de l’État.

Dans la lettre adressée à Protasiewicz, le directeur exécutif de la Commission judiciaire, Jeremiah Van Hecke, a évoqué « plusieurs plaintes » qu’elle avait reçues et rejetées sans suite. La lettre indiquait que les plaintes concernaient les commentaires qu’elle avait faits lors d’un forum de candidats le 9 janvier et plusieurs entretiens en décembre et janvier.

Les plaintes alléguaient également qu’elle avait fait de faux commentaires sur son adversaire, Dan Kelly, soutenu par les républicains, dans deux publicités de campagne et dans des publications sur les réseaux sociaux, selon la lettre de la commission.

La commission n’a pas expliqué pourquoi elle avait rejeté les plaintes, mais Van Hecke a déclaré qu’elle avait examiné ses commentaires, le code d’éthique judiciaire, les règles de la Cour suprême de l’État et les décisions pertinentes de l’État et de la Cour suprême américaine.

Dans l’un des cas cités, un tribunal fédéral du Wisconsin a statué qu’il existait une distinction entre un candidat exprimant ses opinions personnelles au cours d’une campagne et s’engageant à gouverner d’une certaine manière.

Protasiewicz a refusé de commenter l’action de la commission.

La Commission judiciaire, composée de neuf membres, est l’un des rares moyens par lesquels les citoyens peuvent contester les actions des juges de la Cour suprême. Il est chargé d’enquêter sur les juges d’instruction et les commissaires judiciaires accusés de violation du code de déontologie judiciaire de l’État. Ses membres comprennent deux avocats et deux juges nommés par la Cour suprême et cinq non-avocats nommés par le gouverneur pour un mandat de trois ans.

Les membres républicains du comité judiciaire du Sénat de l’État ont interrogé mardi et le mois dernier les commissaires à l’éthique judiciaire en vue de leur reconduction sur le moment où les juges devraient se récuser d’une affaire, en particulier s’ils qualifient une affaire de « truquée », une allusion claire aux remarques de campagne de Protasiewicz.

Les Républicains, dont le président de l’Assemblée Robin Vos, affirment que Protasiewicz a préjugé les affaires de redécoupage en cours devant la Cour suprême en raison des commentaires qu’elle a faits pendant sa campagne. Ils disent également qu’elle ne peut pas entendre équitablement les cas parce qu’elle a reçu près de 10 millions de dollars de dons de campagne du Parti démocrate du Wisconsin, qui n’a pas intenté de poursuites mais réclame depuis longtemps de nouvelles cartes.

Les cartes électorales législatives établies par le Parlement sous contrôle républicain en 2011 ont consolidé les majorités du parti, qui s’élèvent désormais à 65-34 à l’Assemblée et à une majorité qualifiée de 22-11 au Sénat. Il ne faudrait que 50 voix pour destituer. Il faut 22 voix pour condamner au Sénat, soit le nombre exact de sièges que détiennent les Républicains.

Si l’Assemblée la met en accusation, Protasiewicz se verrait interdire toute fonction de juge jusqu’à ce que le Sénat agisse. Cela pourrait effectivement l’empêcher de voter sur le redécoupage sans la démettre de ses fonctions et créer un poste vacant que le gouverneur démocrate Tony Evers comblerait.

___

L’écrivain d’Associated Press, Todd Richmond, a contribué à ce rapport.

Scott Bauer, Associated Press