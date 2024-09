Les plaintes concernant « l’avantage de l’absence d’impôt sur le revenu des États » sont réelles. La LNH va-t-elle y remédier ?

LAS VEGAS – Sam Reinhart était presque radieux lorsqu’il s’est assis pour discuter lors de la tournée médiatique des joueurs de la LNH à Sin City cette semaine. Et pourquoi pas ? Il a vécu un été parfait pour n’importe quel joueur de hockey. Il a soulevé la Coupe Stanley en tant que membre essentiel des Panthers de la Floride le 24 juin et, une semaine plus tard, il a transformé son explosion de 57 buts en un nouveau contrat brillant, quelques heures avant le début de l’agence libre le 1er juillet.

Il renouvelait son contrat dans le Sunshine State, un endroit où un joueur de la LNH peut profiter d’un anonymat relatif et de la possibilité de se changer les idées dans un marché moins frénétique. Mais il faisait également fructifier son nouveau contrat de 8,625 millions de dollars en signant son pacte dans un État sans impôt sur le revenu.

Pendant ce temps, Filip Forsberg, des Predators de Nashville, avait lui aussi le vent en poupe lorsqu’il s’est arrêté pour parler aux journalistes lors de la tournée médiatique. Il comprend que son équipe entame la saison avec ses meilleures chances depuis des années de tenter de remporter la Coupe Stanley, grâce à une série d’ajouts de haut niveau, dont Steven Stamkos et Jonathan Marchessault. Les deux joueurs ont remporté la Coupe Stanley en jouant pour des équipes d’États où l’impôt sur le revenu n’est pas appliqué… et ont signé dans un autre État où l’impôt sur le revenu n’est pas appliqué. Il n’est pas étonnant que les Predators aient l’air si améliorés à l’approche de la saison.

Vous voyez une tendance ici ? Examinons-la plus en détail.

Quatre des cinq derniers champions de la Coupe Stanley évoluent dans des États sans impôt sur le revenu : le Lightning de Tampa Bay en 2020 et 2021, les Golden Knights de Vegas en 2023 et les Panthers en 2024. Au cours de cette même période, les Stars de Dallas, qui évoluent également dans un État sans impôt sur le revenu, ont atteint une finale de la Coupe Stanley et deux autres finales de la Conférence Ouest.

Il est de plus en plus évident que les équipes des États américains sans impôt sur le revenu – Alaska, Floride, Nevada, New Hampshire, Dakota du Sud, Tennessee, Texas, Washington et Wyoming – ont un avantage marqué sur leurs concurrents, en particulier les franchises évoluant sous une forte taxation au Canada. Non seulement les joueurs reconnaissent l’attrait d’un revenu non imposé, mais ils ont du mal à quitter cette situation confortable même s’ils changent d’équipe. Ce n’est pas une pure coïncidence si Chandler Stephenson et Brandon Montour ont tous deux signé avec le Kraken de Seattle pour une grosse somme d’argent cet été. Quitter un État sans impôt pour en rejoindre un autre a dû y jouer au moins une part.

L’avantage fiscal n’est plus quelque chose que le sport peut cacher, et les athlètes qui évoluent dans ces environnements optimisés ne le nient pas.

« Vous êtes dans une entreprise, vous ne gagnerez pas autant d’argent pour le reste de votre vie, vous essayez d’en gagner autant que vous le pouvez », a déclaré Reinhart. « Il faut trouver un équilibre. Il se trouve que l’un des meilleurs endroits où jouer est exonéré d’impôts. Pour moi, ce sont tous des facteurs qui entrent en compte dans la décision de l’endroit où vous voulez jouer. »

« Je pense que chaque endroit a certainement ses avantages, que ce soit [lifestyle]« Les impôts en font certainement partie et, en fin de compte, cela joue un rôle important sur notre salaire », a déclaré Forsberg. « C’est un point de vue juste. Je ne suis pas en désaccord avec cela. C’est au-dessus de mon niveau de rémunération de décider si c’est bien ou mal. »

Prenons par exemple Reinhart contre William Nylander des Maple Leafs de Toronto. Tous deux ont été repêchés en 2014, tous deux étaient des joueurs autonomes sans compensation en 2024, tous deux avaient des années de contrat gargantuesques, et la nouvelle valeur annuelle moyenne de Nylander est de 2,875 millions de dollars de plus que celle de Reinhart. C’est essentiellement le prix d’un ajout supplémentaire de vétéran à l’alignement de la Floride. Et ne pensez pas une seconde que les marchés les moins favorisés en matière d’impôts ne l’ont pas remarqué.

« Ils doivent trouver une façon de s’adapter, honnêtement », a déclaré le joueur de centre des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto lors de la tournée médiatique des joueurs mardi. « Si vous regardez tous ces agents libres, vous ne pouvez pas les blâmer d’aller au sud. C’est comme ça, c’est mieux pour leur famille, leurs impôts et leur style de vie. Mais ils doivent trouver une façon, surtout pour les équipes canadiennes. Elles jouent simplement avec un désavantage. Elles doivent payer trop cher les joueurs pour venir au Canada à chaque fois. Cela perturbe le plafond salarial. Ils doivent trouver une façon d’équilibrer les choses. »

Alors : les plaintes ont-elles atteint une masse critique et ont-elles donné à la LNH une pause au sujet des équipes privilégiées ? Oui et non. Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, s’est adressé aux journalistes mardi à Las Vegas et a admis que « c’est une conversation qui a eu lieu au fil du temps », mais qu’il n’y avait pas encore d’élan pour créer un changement de paradigme. Surtout, a-t-il ajouté, quand il y a tellement d’autres variables qui rendent les marchés attrayants. Certains endroits avec des taux d’imposition élevés, par exemple, peuvent présenter des environnements très favorables pour fonder une famille. D’autres peuvent offrir un coût de la vie plus abordable. Alors, comment la ligue peut-elle analyser quels avantages ont plus d’importance que d’autres ?

« Cela dit, il y a évidemment des rumeurs dans les médias canadiens selon lesquelles les franchises canadiennes sont désavantagées », a déclaré Daly. « Nous prenons ces rumeurs au sérieux et nous cherchons toujours des moyens d’améliorer le système. Je n’ai pas de réponse évidente à apporter à ce sujet. »

Une solution simple pourrait-elle être de créer un plafond « artificiellement plus bas » pour les équipes sur les marchés sans impôt afin de simuler l’équivalent de dépenses égales ? Bien que Daly ait admis que les équipes qui doivent payer des bonus excédentaires constituent déjà un exemple de dépenses de plafond légèrement différentes entre les équipes, il ne considère pas qu’un plafond artificiel soit la meilleure solution au problème fiscal. « J’ai d’autres idées que je mets en avant », a-t-il déclaré, mais il a choisi de ne pas les révéler.

Dans l’ensemble, cependant : bien que Daly ait reconnu que certaines équipes avaient envie de changement, il ne pense pas non plus que suffisamment de données aient été collectées pour en imposer un.

« Nous continuons d’être satisfaits du niveau de compétition et nous continuerons de le surveiller », a déclaré Dally. « Si nous pouvons l’améliorer, nous le ferons… Si les dix prochaines années sont similaires aux cinq dernières, alors c’est peut-être un problème qu’il faudra régler. »

Autres mises à jour sur la disponibilité du commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly

Lors de sa discussion avec des représentants de plusieurs médias, dont Daily Faceoff, mardi, Daly a abordé un certain nombre de sujets brûlants. Voici un bref aperçu à connaître :

– Bien que Daly ait précisé que l’expansion vers des marchés au-delà des 32 actuels n’est pas une priorité pour le moment, la LNH reste ouverte d’esprit, en particulier parce que, comme Daly l’a dit mardi, le bassin de talents de la ligue est devenu si solide que toutes les inquiétudes passées concernant la dilution des compétences ont disparu depuis longtemps. Quant à savoir si l’Arizona, actuellement sur un décompte de huit points après avoir perdu un vote public en 2023 sur un projet d’aréna à Tempe et avoir déménagé dans l’Utah, pourrait revenir dans la course un jour : Daly a clairement ouvert la porte.

« C’est un facteur décisif pour revenir sur ce marché jusqu’à ce que nous ayons des plans définitifs et des progrès sur un aréna à la pointe de la technologie », a-t-il déclaré. « Parce qu’à l’heure actuelle, ce marché n’en a pas qui puisse accueillir une équipe de hockey. Que cela implique la rénovation d’un aréna existant, je suppose que c’est toujours possible. Je dirais que si vous écrivez sur une page blanche, vous aimeriez avoir un aréna spécifique au hockey, conçu pour le hockey ou principalement pour le hockey. Nous verrons donc comment cela se passe. Mais évidemment, regardez, [NHL commissioner Gary Bettman] et j’aime plaisanter en disant que nous avons passé les 20 dernières années à essayer de préserver le hockey en Arizona, et en fin de compte, nous n’avons pas réussi avec cette itération. Cela ne veut pas dire que la prochaine ne réussira pas.

– La LNH a « entendu les 32 directeurs généraux » au sujet d’un éventuel changement à l’exemption de plafond salarial dont bénéficient les équipes au début des séries éliminatoires lorsqu’elles parachutent des joueurs qui étaient en LTIR, comme c’est le cas (tristement) par le Lightning et les Golden Knights lors des saisons de championnat. « Je pense que la majorité aimerait que nous continuions à envisager de faire une sorte d’ajustement qui atténuerait certaines des inquiétudes à ce sujet », a déclaré Daly, « et c’est donc ce que nous allons examiner et c’est ce dont nous allons discuter avec les directeurs généraux avant d’en discuter avec les joueurs. »

– Les Hurricanes de la Caroline ont établi un précédent cet été avec leurs contrats pluriannuels pour Seth Jarvis et Jaccob Slavin, qui impliquaient de l’argent différé – notamment l’entente de Jarvis, qui lui donne un impact sur le plafond salarial nettement inférieur à la valeur annuelle moyenne du contrat. Une nouvelle forme de contournement du plafond salarial est-elle née ? Daly a déclaré mardi que le problème « est venu sur son bureau » et qu’il peut être difficile de définir ce qui est et n’est pas permis dans un contrat à argent différé. Il n’est pas inconcevable que la structure puisse être perçue comme un contournement du plafond salarial, et Daly a indiqué que ce sera un sujet de négociation lorsque la LNH et l’Association des joueurs de la LNH élaboreront la prochaine convention collective. La convention actuelle expire après 2025-26.

– Et qu’en est-il des négociations sur les CBA à venir ? Chaque fois que les joueurs commencent à accumuler des bonus de signature sur de nouveaux contrats, des théories sont avancées selon lesquelles ils se préparent à faire des économies pour survivre à un processus de négociation potentiellement long et controversé. Mais Daly a réfuté cette théorie mardi et a même fait part de son optimisme quant à la température des négociations sur les CBA pour 2026-27 et au-delà.

« Je ne sens aucune tension à ce stade », a déclaré Daly. « Il y a certainement des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Et il y a des choses que nous allons vouloir inclure dans la prochaine convention collective et auxquelles ils vont résister, et probablement vice-versa. C’est une relation de négociation saine, mais je ne vois aucune des tensions que j’ai vues dans le passé. Particulièrement à l’approche des négociations de 2004-2005, bien sûr, mais même de celles de 2012-2013, je pense que nous savions tous que nous aurions de forts vents contraires pour conclure l’accord. »

« En ce qui concerne la question des primes à la signature, elle existe, elle a toujours existé. Ils l’ont fait probablement depuis 1994-1995 en termes de structuration de leurs contrats. C’est quelque chose que la convention collective leur permet de faire dans une certaine mesure. C’est beaucoup moins fréquent qu’auparavant, par exemple, soit autour de ce qui aurait pu être une expiration en 2020, soit certainement autour de l’expiration en 2012-13. [lockout].”

– Après que la Ligue américaine de hockey (AHL), dont les changements de règles servent souvent de banc d’essai à la LNH, a rendu obligatoire le port du protège-cou à la fin du mois d’août, la LNH suivra-t-elle bientôt le mouvement ? Daly a dit qu’il l’espère, que la ligue a sensibilisé les joueurs aux avantages du port du protège-cou, mais a reconnu : « C’est le plus haut niveau du jeu. Les joueurs de la LNH ne veulent pas nécessairement qu’on leur dise quoi faire et quoi ne pas faire, surtout lorsque cela pourrait affecter leur performance d’une manière ou d’une autre. Ils ne vont donc pas nous autoriser à le rendre obligatoire. »

– Quelques détails sur la gestion internationale : bien que les documents définitifs n’aient pas été signés pour envoyer les joueurs de la LNH aux Jeux olympiques de Milan en 2026, ce n’est qu’une question de temps et Daly ne prévoit aucun obstacle majeur dans le processus… la ligue avance avec ses plans pour ses Coupes du monde 2028 et 2032, avec un groupe susceptible d’être composé de huit équipes, y compris un tournoi de qualification pour deux des huit équipes… tandis que le CIO prendra la décision sur la participation russe aux Jeux olympiques de 2026, a indiqué Daly. « Les gens supposent que cela a déjà été fait, à moins qu’il n’y ait un changement radical dans le cours des événements. »

_____

PUBLICATION SPONSORISÉE PAR bet365

_____

Récemment par Matt Larkin