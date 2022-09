Les plaintes concernant la mobilisation chaotique de la Russie se multiplient

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rédacteur en chef fortement pro-Kremlin de la chaîne d’information publique russe RT a exprimé samedi sa colère face au fait que les officiers d’enrôlement envoyaient des documents d’appel aux mauvais hommes, alors que la frustration suscitée par une mobilisation militaire augmentait.

L’annonce mercredi de la première mobilisation publique de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, pour consolider sa guerre défaillante en Ukraine, a déclenché une ruée vers la frontière, l’arrestation de plus de 1 000 manifestants et un malaise dans l’ensemble de la population.

Il attire également les critiques des propres partisans officiels du Kremlin, ce qui est presque du jamais vu en Russie depuis le début de l’invasion.

“Il a été annoncé que les soldats peuvent être recrutés jusqu’à l’âge de 35 ans. Les convocations vont aux personnes de 40 ans”, a déclaré la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan, sur sa chaîne Telegram.

LE PACTE AVEC POUTINE A ÉTÉ BRISÉ

“Ils exaspèrent les gens, comme exprès, comme par dépit. Comme s’ils avaient été envoyés par Kyiv.”

Dans un autre signe rare d’agitation, le ministère de la Défense a déclaré que le vice-ministre chargé de la logistique, le général Dmitri Boulgakov, avait été remplacé “pour être transféré à un autre rôle” par le colonel général Mikhail Mizintsev, un officier de longue date de l’armée.

Mizintsev, sous sanctions du Royaume-Uni, de l’Union européenne et de l’Australie, a été qualifié par l’UE de “boucher de Marioupol” pour son rôle dans l’orchestration d’un siège du port ukrainien au début de la guerre qui a tué des milliers de civils.

La Russie semble prête à annexer officiellement une partie du territoire ukrainien la semaine prochaine, selon les principales agences de presse russes. Cela fait suite à des soi-disant référendums dans quatre régions occupées d’Ukraine qui ont commencé vendredi. Kyiv et l’Occident ont dénoncé les votes comme une imposture et ont déclaré que les résultats en faveur de l’annexion étaient prédéterminés.

PLUS DE 740 ARRESTATIONS

Pour l’effort de mobilisation, les responsables ont déclaré que 300 000 soldats étaient nécessaires, la priorité étant donnée aux personnes ayant une expérience militaire récente et des compétences vitales. Le Kremlin dément les informations de deux médias russes basés à l’étranger selon lesquelles la véritable cible est de plus d’un million.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy – qui a exhorté à plusieurs reprises les Russes à ne pas se battre – a déclaré que les autorités pro-Moscou savaient qu’elles envoyaient des gens à la mort.

« Fuir cette mobilisation criminelle vaut mieux que d’être mutilé puis de devoir répondre devant un tribunal pour avoir participé à une guerre d’agression », a-t-il déclaré samedi en russe dans une allocution vidéo.

LA RUSSIE CIBLE LES BARRAGES ALORS QUE LES TROUPES UKRAINIENNES POUSSENT VERS LE SUD

La Russie compte officiellement des millions d’anciens conscrits comme réservistes – la plupart de la population masculine en âge de combattre – et le décret de mercredi annonçant la “mobilisation partielle” ne donnait aucun critère pour savoir qui serait appelé.

Des rapports ont fait état d’hommes sans expérience militaire ou ayant dépassé l’âge de la conscription recevant des papiers d’appel, ajoutant à l’indignation qui a ravivé – et interdit – les manifestations anti-guerre.

Plus de 1 300 manifestants ont été arrêtés mercredi dans 38 villes et samedi soir plus de 740 ont été arrêtés dans plus de 30 villes de Saint-Pétersbourg à la Sibérie, selon le groupe de surveillance indépendant OVD-Info.

Des images de Reuters de Saint-Pétersbourg ont montré des policiers portant des casques et des tenues anti-émeute clouant des manifestants au sol et donnant des coups de pied à l’un d’eux avant de les transporter dans des camionnettes.

Auparavant, le chef du Conseil des droits de l’homme du Kremlin, Valery Fadeyev, avait annoncé qu’il avait écrit au ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, pour lui demander de “résoudre d’urgence” les problèmes.

Son article sur Telegram critiquait la manière dont les exemptions étaient appliquées et énumérait des cas d’enrôlement inapproprié, notamment des infirmières et des sages-femmes sans expérience militaire.

LA FINLANDE FERME LES FRONTIÈRES AVEC LA RUSSIE ALORS QUE LES HOMMES EN ÂGE DE CONSCRIPTION FUIENT L’ORDRE DE POUTINE

“Certains (recruteurs) remettent les papiers d’appel à 2 heures du matin, comme s’ils pensaient que nous étions tous des insoumis”, a-t-il déclaré.

‘CHAIR À CANON’

Vendredi, le ministère de la Défense a énuméré certains secteurs dans lesquels les employeurs pourraient désigner du personnel pour des exemptions.

Il y a eu un tollé particulier parmi les minorités ethniques des régions reculées et pauvres de Sibérie, où les forces armées professionnelles russes ont longtemps recruté de manière disproportionnée.

Depuis mercredi, les gens font la queue pendant des heures pour entrer en Mongolie, au Kazakhstan, en Finlande ou en Géorgie, craignant que la Russie ne ferme ses frontières, bien que le Kremlin affirme que les informations faisant état d’un exode sont exagérées.

Interrogé par des journalistes aux Nations Unies samedi sur les raisons pour lesquelles tant de Russes partaient, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné la droit à la liberté de mouvement.

Le gouverneur de Bouriatie, une région qui jouxte la Mongolie et abrite une minorité ethnique mongole, a reconnu que certains avaient reçu des papiers à tort et a déclaré que ceux qui n’avaient pas d’expérience militaire ou qui avaient des exemptions médicales seraient exemptés.

Samedi, Tsakhia Elbegdorj, présidente de la Mongolie jusqu’en 2017 et désormais à la tête de la Fédération mongole mondiale, a promis à ceux qui fuyaient la conscription, notamment trois groupes mongols russes, un accueil chaleureux, et a sans ambages appelé Poutine à mettre fin à la guerre.

DÉTAILS DE LA RUSSIE QUI ÉVITERONT LA CONSCRIPTION, LA GUERRE EN UKRAINE

“Les Mongols bouriates, les Mongols touva et les Mongols kalmouks ont … été utilisés comme de la chair à canon”, a-t-il déclaré dans une vidéo, portant un ruban ukrainien jaune et bleu.

“Aujourd’hui, vous fuyez la brutalité, la cruauté et probablement la mort. Demain, vous commencerez à libérer votre pays de la dictature.”

La mobilisation et l’organisation précipitée des votes dans les territoires occupés sont intervenues peu de temps après une offensive ukrainienne éclair dans la région de Kharkiv ce mois-ci – le revers de guerre le plus brutal de Moscou.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS