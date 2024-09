Les plaignants ne relanceront pas le procès fédéral concernant les cartes de redécoupage du Tennessee

NASHVILLE, Tennessee — Un groupe de défenseurs du vote et des droits civiques du Tennessee le dit je ne déposerai pas de nouveau une action en justice fédérale alléguant que le plan de la Chambre des représentants de l’État et les limites du Sénat de l’État constituent un gerrymandering racial inconstitutionnel.

Dans un communiqué de presse vendredi, les plaignants dont le procès a été rejeté le mois dernier ont déclaré que leurs efforts devant les tribunaux étaient confrontés à « de nouvelles normes substantielles et injustes pour prouver le gerrymandering racial » en vertu d’une récente décision de la Cour suprême des États-Unis impliquant les cartes politiques de la Caroline du Sud.

Lorsqu’un panel de trois juges a rejeté le procès du Tennessee le mois dernier, les juges ont également donné aux plaignants le temps de déposer à nouveau la plainte s’ils pouvaient la modifier pour « démêler de manière plausible la race de la politique ».

Les plaignants ont déclaré qu’ils exhortaient les gens à voter lors des élections du 5 novembre, soulignant le faible taux de participation de l’État. La date limite d’inscription est le 7 octobre et le vote anticipé commence le 16 octobre.

« Nous avons pris la décision difficile de renoncer à de nouveaux litiges, mais ce n’est en aucun cas un retrait », a déclaré Gloria Sweet-Love, présidente de la Conférence de l’État du Tennessee de la NAACP, dans le communiqué. « Nous savons que nous allons bientôt éliminer la discrimination et les pratiques racistes qui font taire les voix d’un trop grand nombre d’entre nous au Tennessee lors des urnes. »

Le procès était la première contestation judiciaire contre la carte de redécoupage du Congrès du Tennessee, que les législateurs républicains de l’État utilisaient pour diviser Nashville, à tendance démocrate, pour aider le GOP à remporter un siège aux élections de 2022une décision qui, selon les critiques, visait à diluer le pouvoir des électeurs noirs et des autres communautés de couleur dans l’un des rares bastions démocrates de l’État.

Le procès a également contesté le district 31 du Sénat de l’État dans le comté à majorité noire de Shelby, y compris une partie de Memphis, en utilisant des arguments similaires et en affirmant que la population blanche en âge de voter avait augmenté avec les nouvelles cartes. Un républicain occupe désormais ce siège.

En 2019, la Cour suprême des États-Unis a statué que les différends concernant le gerrymandering partisan des circonscriptions du Congrès et de l’Assemblée législative ne la concernaient pas, limitant ces réclamations aux tribunaux des États en vertu de leurs propres constitutions et lois. Plus récemment, la Haute Cour a confirmé la carte du Congrès de Caroline du Sud dans une décision 6-3 selon laquelle l’Assemblée générale de l’État n’avait pas utilisé la race pour dessiner les districts sur la base du recensement de 2020.

Après que Nashville ait été divisée en trois districts du Congrès, l’ancien Le représentant démocrate américain Jim Cooper de Nashville a refusé de se représenteraffirmant qu’il ne pouvait pas gagner avec le nouveau tracé. En fin de compte, le représentant John Rose a été réélu avec environ 33 points de pourcentage, le représentant Mark Green a remporté un autre mandat avec 22 points et Le représentant Andy Ogles a remporté son premier mandat de 13 points dans le quartier libéré par Cooper.

Le Tennessee compte désormais huit républicains à la Chambre des représentants, avec un seul démocrate restant : le représentant Steve Cohen de Memphis.

Les plaignants dans le procès fédéral comprennent la Conférence de l’État du Tennessee de la NAACP, le Collectif du clergé afro-américain du Tennessee, l’Equity Alliance, le Memphis A. Philip Randolph Institute, la League of Women Voters of Tennessee et des électeurs individuels du Tennessee.

Pendant ce temps, les cartes législatives de l’État du Tennessee font toujours l’objet d’un autre procès pour des raisons constitutionnelles. Cette affaire sera soumise aux plaidoiries devant la Cour suprême du Tennessee la semaine prochaine.