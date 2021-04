Les plaignants sont un mélange de citoyens américains et chinois résidant en Californie, qui ont intenté une action anonyme parce qu’ils craignent que les autorités chinoises ne cherchent à les punir eux ou les membres de leur famille en Chine, selon leur avocat, Times Wang de North River Law à DC. Tencent apprend leur identité, les autorités chinoises pourraient facilement faire pression sur l’entreprise pour qu’elle communique les informations, a déclaré Wang dans une interview.

Les avocats de Tencent chez Gibson, Dunn & Crutcher LLP à San Francisco contestent cela et soutiennent qu’ils ne peuvent pas préparer une défense sans savoir qui poursuit l’entreprise.

L’affaire et l’affrontement sur l’anonymat obligent le système juridique américain à essayer de déchiffrer l’économie souvent opaque de la Chine, où le Parti communiste au pouvoir a une forte influence sur les entreprises.

«L’obéissance au parti est nécessaire à la survie», a déclaré Wang. «Quand le régime vient appeler, que pouvez-vous faire pour résister?»

WeChat est un outil de communication populaire en Chine qui est également utilisé par des millions de locuteurs de mandarin à travers le monde. L’administration Trump a tenté d’interdire l’application l’année dernière, affirmant qu’elle constituait une menace pour la sécurité nationale car elle collectait de «vastes étendues» de données sur les utilisateurs et offrait au Parti communiste chinois une voie pour censurer ou déformer les informations.

Un magistrat fédéral de San Francisco a temporairement suspendu l’interdiction proposée en septembre pour des raisons liées au premier amendement, en réponse à un procès intenté par un autre groupe d’utilisateurs américains de WeChat. En février, l’administration Biden a demandé une pause dans la procédure judiciaire afin de pouvoir revoir l’interdiction proposée.

En Chine, les autorités exigent que Tencent censure fortement l’application, connue dans le pays sous le nom de Weixin. Les autorités chinoises ont également utilisé l’application pour surveiller les dissidents politiques et autres critiques, dont certains ont été détenus par la police ou condamnés à la prison pour leurs communications.

Dans leur procès en Californie, les six plaignants anonymes allèguent que la censure et la surveillance se sont répandues aux États-Unis via l’application. Un septième plaignant dans le procès est nommé: le groupe à but non lucratif Citizen Power Initiatives for China (CPIFC), basé à Washington et fondé par le dissident Yang Jianli. Le procès indique que les plaignants poursuivent en Californie parce que la filiale américaine de Tencent a son principal établissement à Palo Alto.

Entre autres choses, le procès allègue que Tencent a remis les données et les communications des utilisateurs de California WeChat aux autorités chinoises, suspendu et bloqué leurs comptes après avoir publié du matériel critique de la Chine et profité de l’utilisation de leurs données et communications pour améliorer la censure de l’entreprise. et les algorithmes de surveillance.

Les allégations des plaignants sont similaires à celles que les utilisateurs de WeChat en Amérique du Nord ont récemment partagées avec le Washington Post, se plaignant d’avoir été censurées et verrouillées de leurs comptes enregistrés aux États-Unis après avoir publié des informations critiques à l’égard de la Chine.

Tencent a refusé de commenter le procès, mais affirme que la société «opère dans un environnement réglementaire complexe, à la fois en Chine et ailleurs», et se conforme «aux lois et réglementations locales sur les marchés sur lesquels nous opérons».

Peu de temps après que les plaignants californiens aient déposé leur dossier, les avocats américains de Tencent ont demandé leurs identifiants d’utilisateur WeChat afin de pouvoir préparer une défense, a déclaré Wang.

Dans une réponse par courrier électronique, Wang a fait part de ses préoccupations. Même si les plaignants et les défendeurs frappaient une ordonnance de protection exigeant de Tencent de garder secrète l’identité des plaignants, les autorités chinoises pourraient encore forcer l’entreprise à divulguer les informations, a fait valoir Wang.

Entre autres choses, la loi chinoise de 2017 sur le renseignement national exige que tous les citoyens et organisations aident les autorités de renseignement, a-t-il noté dans un e-mail du 19 mars et a demandé à Tencent d’expliquer comment il gérerait cette obligation.

Matthew Kahn, un avocat de Tencent chez Gibson Dunn à San Francisco, a répondu que le tribunal finirait par «exiger des plaignants qu’ils s’identifient d’une manière ou d’une autre auprès de Tencent».

« Vous n’avez identifié aucune raison, au-delà de la spéculation, de croire que les préjudices exposés dans votre e-mail se produiraient un jour », a ajouté Kahn. « Nous ne connaissons pas non plus aucune autorité pour la proposition selon laquelle la simple existence du pouvoir d’un gouvernement non californien de mener des enquêtes est une base suffisante pour cacher l’identité des plaignants aux défendeurs devant un tribunal californien. »

La «règle par défaut» dans le système juridique américain est que les parties ne peuvent pas plaider de manière anonyme, a déclaré Mark DeBofsky, un avocat de Chicago qui écrit fréquemment sur des questions de litige.

Dans de rares cas, les tribunaux ont autorisé des plaignants anonymes à poursuivre des affaires, a déclaré DeBofsky, par exemple lorsque la santé mentale d’un plaignant est en cause ou lorsqu’un plaignant pourrait subir un préjudice physique en révélant son identité. Mais l’anonymat dans ces cas signifie généralement que l’identité du justiciable est gardée secrète du public, et non des avocats de la défense, a déclaré DeBofsky.

Le juge dans l’affaire WeChat fait face à «une décision difficile» dans le différend sur l’anonymat, a-t-il déclaré. Les inquiétudes des plaignants concernant les représailles semblent valables, a-t-il déclaré. «Si j’étais à la place des plaignants, je serais très inquiet pour la sécurité de ma famille», a-t-il déclaré, mais il a ajouté qu’il comprend également le besoin des avocats de la défense de déterminer si «les personnes qui ont intenté la poursuite ont effectivement qualité pour agir. pour apporter le costume.

Wang a déclaré que ses clients «n’essayaient pas d’être difficiles».