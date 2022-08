Les plaidoiries finales du procès de 2 hommes dans le complot de Whitmer

Les jurés entendront les plaidoiries lundi lors du nouveau procès de deux hommes accusés de complot pour kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer en 2020.

Adam Fox et Barry Croft Jr. ont refusé de témoigner vendredi alors que les avocats de la défense ont déposé leur dossier devant le tribunal fédéral de Grand Rapids, Michigan.

Le gouvernement a dépeint Fox et Croft comme les chefs d’un plan sauvage visant à arracher Whitmer dans sa maison de vacances à Elk Rapids, dans le Michigan, et à déclencher le chaos à travers les États-Unis.

Fox, Croft et leurs alliés étaient furieux contre les restrictions du COVID-19 et généralement dégoûtés par le gouvernement, selon les procureurs.

Les avocats de la défense, cependant, disent que Fox et Croft étaient un couple maladroit, grossier et fumant de la marijuana exerçant la liberté d’expression et incapable de diriger quoi que ce soit d’aussi extraordinaire que l’enlèvement d’un fonctionnaire. Ils disent que les agents et les informateurs du FBI ont alimenté leur indignation et les ont entraînés dans leur toile.

“Il y a des empreintes digitales du FBI partout”, a déclaré Christopher Gibbons.

Le jury a entendu des conversations secrètement enregistrées et lu des messages violents sur les réseaux sociaux, certains écrits avant que le FBI ne soit impliqué. Deux agents d’infiltration et un informateur ont témoigné pendant des heures, expliquant comment les hommes se sont entraînés dans le Wisconsin et le Michigan et se sont rendus à Elk Rapids pour voir la maison de Whitmer.

Parmi les autres témoins figuraient Ty Garbin et Kaleb Franks, qui ont plaidé coupable et ont insisté sur le fait que le groupe n’était pas piégé.

Fox et Croft sont jugés pour la deuxième fois après qu’un jury en avril n’a pas pu parvenir à un verdict unanime mais a acquitté deux autres hommes.

Croft, 46 ans, est originaire de Bear, Delaware. Fox, 39 ans, vivait dans le sous-sol d’un aspirateur dans la région de Grand Rapids.

Whitmer, un démocrate, a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, pour avoir attisé la méfiance et fomenté la colère contre les restrictions contre les coronavirus et refusé de condamner les groupes haineux et les extrémistes de droite comme ceux accusés dans le complot.

Elle a déclaré dimanche qu’elle n’avait pas suivi le nouveau procès, mais qu’elle restait préoccupée par “la rhétorique violente dans ce pays”.

“C’est une tendance dangereuse qui se produit. Nous ne pouvons pas laisser cela se normaliser et j’espère que tous ceux qui complotent pour blesser leurs concitoyens américains seront tenus pour responsables », a déclaré Whitmer lors de la convention du Parti démocrate du Michigan à Lansing.

Trump a récemment qualifié le plan d’enlèvement de “faux accord”.

Ed White, l’Associated Press