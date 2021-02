Les plages d’Israël sont jonchées de goudron après un mystérieux déversement de pétrole

Les autorités israéliennes ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la cause du déversement, ce que le ministère de la Protection de l’environnement a déclaré n’avoir appris que lorsque d’épais amas de goudron sont apparus sur les plages mercredi dernier, ce qui a entraîné un énorme effort de nettoyage pour essayer d’atténuer les dégâts.

Shaul Goldstein, directeur de l’autorité israélienne de la nature et des parcs, a déclaré que le déversement retarderait trois décennies d’efforts pour protéger et renouveler la biodiversité le long du littoral.

JÉRUSALEM – Un important déversement de pétrole provenant d’une source inconnue a dévasté la vie marine en Méditerranée et craché des tonnes de goudron sur plus de 160 km de côtes d’Israël au sud du Liban dans ce que les responsables israéliens appellent l’une des pires catastrophes écologiques depuis des décennies.

Mardi, Israël a annoncé qu’il investirait des millions de dollars dans le nettoyage des plages et la documentation de l’ampleur des dégâts.

Des milliers de volontaires et des centaines de soldats et de policiers ont participé au nettoyage, que M. Goldstein a déclaré qu’il s’attendait à durer au moins plusieurs mois, en particulier dans les zones rocheuses où l’élimination du goudron peut être compliquée.

Yoni Shamir, un avocat représentant le gouvernement, a déclaré mardi devant le tribunal que les restrictions étaient nécessaires pour éviter de saper l’enquête. Dans les enquêtes concernant à la fois des questions de sécurité nationale et des affaires pénales, il n’est pas rare que les tribunaux émettent de telles ordonnances de bâillon.

Mais une grande partie de l’incident reste incertaine car un tribunal israélien à Haïfa a émis une ordonnance de bâillon, à la demande du gouvernement, limitant la publication de nombreux détails liés à l’affaire – y compris tout ce qui est lié aux méthodes d’enquête, les parties impliquées dans l’enquête et tout détail provenant de l’enquête

Jeudi dernier, un rorqual commun de 15 mètres de long s’est échoué sur une plage de la ville portuaire d’Ashdod, au sud de Tel Aviv. Les vétérinaires ont déclaré avoir trouvé un liquide noir dans les poumons de la baleine lors d’une autopsie, mais ils n’ont pas définitivement établi le lien entre la mort de l’animal et le déversement.

Les experts ont affirmé que le déversement avait révélé des vulnérabilités dans la sécurité maritime d’Israël et montré que les autorités devaient renforcer les efforts de surveillance des eaux dans sa zone économique exclusive.

Un petit nombre d’employés qui travaillaient pour l’autorité de la nature et des parcs ont reçu de l’oxygène supplémentaire parce qu’ils avaient des difficultés à respirer après avoir inhalé des fumées de goudron tout en travaillant au nettoyage de la plage, selon une porte-parole de l’agence.

Mme Gamliel a déclaré que les autorités feraient tout leur possible pour localiser les parties responsables du déversement et pourraient poursuivre la société qui a assuré le navire responsable.

Le ministère de la Protection de l’environnement a déclaré avoir identifié une dizaine de navires comme suspects potentiels de «l’infraction environnementale» et a déclaré qu’il pensait que cela avait eu lieu en dehors des eaux territoriales d’Israël, à environ 50 km de ses côtes.

La ministre de la Protection de l’environnement, Gila Gamliel, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu se sont rendus lundi sur la plage d’Ashdod, où ils ont marché sur des plaques éparses de goudron.

«En Israël, nous avons la cécité du domaine maritime», a déclaré Shaul Chorev, un contre-amiral à la retraite de la marine israélienne qui est maintenant à la tête du centre de recherche sur la politique et la stratégie maritimes de l’Université de Haïfa. «Nos activités visent toujours à déjouer les activités terroristes, mais ce n’est pas le tableau complet de la sécurité en mer.»

L’amiral Chorev a déclaré qu’empêcher de futurs déversements d’hydrocarbures d’atteindre le littoral obligerait non seulement Israël à investir dans des satellites et d’autres dispositifs de suivi, mais aussi à confier à un organisme gouvernemental la responsabilité claire de surveiller sa côte pour les catastrophes écologiques et de les contenir.

Les militants écologistes ont averti alors que les dommages causés par le déversement étaient importants, une fuite de l’une des plates-formes de gaz naturel au large des côtes israéliennes pourrait être encore plus destructrice. Israël a investi massivement pour développer des gisements de gaz naturel au large de ses côtes et a commencé à exporter du gaz vers l’Égypte à la fin de 2019.

«Cela devrait être un appel au réveil», a déclaré Maya Jacobs, la directrice de Zalul, une organisation qui prône la préservation des plans d’eau en Israël et aux alentours, qui dépend fortement de l’eau dessalée. «Nous devons intensifier immédiatement la surveillance des plates-formes et passer à l’utilisation d’énergies renouvelables.»

Au Liban, le bureau du Premier ministre a déclaré que le goudron avait atteint les rives sud de ce pays. Il a également affirmé que le déversement d’hydrocarbures provenait d’un navire israélien, mais n’a fourni aucune preuve pour étayer cette affirmation.

Yasser al-Shanti, le chef de l’Autorité de l’eau à Gaza, a déclaré qu’aucun pétrole n’avait atteint les plages de Gaza, mais que les responsables suivaient la situation.

Moshiko Saadi, un militant écologiste qui a passé mardi à aider à nettoyer une plage dans le nord d’Israël, s’est dit «navré» par l’omniprésence du goudron.

«Il y a tellement de gens qui nettoient et remplissent rapidement sac après sac», a déclaré M. Saadi. «Mais ensuite vous levez les yeux et vous voyez qu’il y en a encore d’énormes quantités partout. Cela vous fait vous sentir impuissant.