Les plages de la région de LA rouvrent après le déversement d’une station d’épuration de 17 millions de gallons

Une défaillance mécanique « a provoqué le rejet d’eaux usées non traitées dans l’océan », selon la superviseure du comté de Los Angeles, Janice Hahn.

L’usine Hyperion est à la fois la plus grande et la plus ancienne installation de traitement des eaux usées de Los Angeles et est en service depuis 1894.

Les plages du sud de la Californie, qui totalisent environ quatre milles, resteront fermées jusqu’à ce que les tests d’échantillons d’eau se révèlent négatifs pour les bactéries.

Les autorités de Los Angeles ont déclaré mercredi soir qu’elles rouvriraient quatre miles de plages après que 17 millions de gallons d’eaux usées se soient déversés dans la baie de Santa Monica dimanche.

Une panne mécanique à l’usine d’Hyperion dimanche « a provoqué le rejet d’eaux usées non traitées dans l’océan », Janice Hahn, superviseure du comté de Los Angeles. dit sur Twitter Lundi. « Des échantillons d’eau sont testés et j’obtiens plus d’informations sur l’étendue du problème. Les plages d’El Segundo au Dockweiler RV Park sont fermées à la baignade. »

Le département de la santé publique du comté de Los Angeles a collecté des échantillons d’eau de mer pendant deux jours consécutifs, à la recherche de signes de problèmes de qualité de l’eau. Ils ont demandé aux sauveteurs de retirer les panneaux sur les plages d’El Segundo et de Dockweiler, ainsi que sur le drain de tempête de la Grand Avenue mercredi soir, ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse.

L’usine d’Hyperion est à la fois la plus grande et la plus ancienne installation de traitement des eaux usées de la ville et est en service depuis 1894. L’usine a été conçue pour recevoir un débit quotidien de 450 millions de gallons d’eau par jour.

Le directeur exécutif de l’usine, Timeyin Dafeta, a déclaré dans un communiqué que l’installation « a été inondée de quantités écrasantes de débris, provoquant une sauvegarde des installations de tête ».

« Le système de secours de l’usine a été déclenché et les flux d’eaux usées ont été contrôlés grâce à l’utilisation de l’exutoire d’un mile de l’usine et au rejet d’eaux usées non traitées dans la baie de Santa Monica », a déclaré Dafeta.

Environ 6% de la charge quotidienne de l’installation ont été déchargés en tant que mesure d’urgence pour empêcher l’usine de se déconnecter et de cracher encore plus d’eaux usées brutes, selon le communiqué.

« Les bactéries et les virus présents dans les eaux usées brutes sont extrêmement dangereux pour les humains et peuvent être porteurs de diverses maladies », a déclaré le groupe de défense de l’environnement Heal the Bay. « Les débris tels que les tampons et les déchets en plastique, lorsqu’ils sont rejetés dans la baie, peuvent abriter des bactéries et entraîner l’enchevêtrement de la faune, mais il semble que dans ce cas, ces débris aient été filtrés avec succès avant d’atteindre la baie ».

Dafeta a déclaré au Los Angeles Times que la panne mécanique avait été résolue lundi matin.

« Je comprends que l’usine a pu empêcher un déversement encore plus important, mais nous aurons besoin de réponses sur comment et pourquoi cela s’est produit », a déclaré Hahn sur Twitter.

Elle a appelé mardi la santé publique pour signaler l’incident, non seulement comment cela s’est passé, mais pourquoi il leur a fallu au moins une journée pour informer les amateurs de plage.

« Ce qui s’est passé hier était inacceptable et dangereux », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Non seulement l’usine Hyperion a déversé dix-sept millions de gallons d’eaux usées dans notre océan, mais le public n’avait que peu ou pas d’informations à ce sujet pendant des heures. »

Le plus grand déversement de l’histoire de la ville s’est produit en 1998, avec plus de 30 millions de gallons d’eaux usées déversés lors des tempêtes El Niño.

Un autre déversement d’eaux usées notable s’est produit en 2016 lorsqu’une canalisation d’égout endommagée a déversé environ 2,4 millions de gallons de déchets non traités dans la rivière Los Angeles et a forcé la fermeture de toutes les plages du comté de Long Beach et Seal Beach.

En 2018, une fuite d’eaux usées au Dodger Stadium a forcé l’annulation des dernières manches d’un match entre les Dodgers de Los Angeles et les Angels de Los Angeles.

Contribution : The Associated Press