Les plafonds de données à large bande et leur incidence sur vous : FAC veut des réponses

Une enquête sur les fournisseurs de haut débit et leur utilisation des plafonds de données a été proposé par la présidente de la Commission fédérale des communications, Jessica Rosenworcel, a indiqué l’agence dans un communiqué de presse jeudi.

La FCC demande au public de présenter ses comptes rendus sur la façon dont les plafonds de données les ont affectés, via un formulaire de réclamation consommateur.

« En partageant leurs histoires de plafond de données sur leurs réseaux haut débit fixes ou sans fil, les consommateurs aideront la FCC à comprendre si et comment les plafonds de données ont un impact sur l’accès au haut débit pour tous les individus », indique le communiqué de presse.

« L’accès à Internet n’est plus un plaisir, mais un besoin pour tout le monde, partout », a déclaré Rosenworcel. « Alors que nous sortons de la pandémie, il y a de nombreuses leçons à tirer sur ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, en particulier sur ce qu’il faut pour nous garder tous connectés. »

Plusieurs Les fournisseurs de services internet continuer à imposer des plafonds de données, même lorsque les petits fournisseurs concurrents disent que de tels plafonds ne sont pas nécessaires. Les législateurs américains ont même projet de loi interdisant les plafonds de données. Cela oblige les gens à changer leurs comportements en ligne et gérer leurs forfaits Internet à domicile. Mais avec les appels Zoom, gonflement des tailles de téléchargement de jeux vidéo et Diffusion 4Kla demande de données n’a fait qu’augmenter.

Pendant la pandémie, 90 % des adultes aux États-Unis ont déclaré qu’Internet était important pour eux, 29 % déclarant également avoir augmenté leur niveau de service, selon Banc de recherche. Le risque de les frais de dépassement sont les plus importants pour les ménages à faible revenuselon un rapport New America de 2020.

Comcast Xfinity, Barreur, AT&T et d’autres continuent d’imposer des plafonds de données avec des frais supplémentaires pour le dépassement des limites fixées. D’autres fournisseurs comme Fibre Google, CenturyLink et Spectre n’ont pas de limites de données. De façon intéressante, Fibre AT&T est illimité.

La FCC, Comcast, AT&T et Google Fiber n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. L’Internet & Television Association (NCTA) non plus. Cox a refusé de commenter.

