Les plafonds de 36% des taux des prêts sur salaire pourraient ne pas protéger pleinement les consommateurs

Plusieurs États, dont l’Illinois et le Nebraska, ont récemment mis en place des restrictions qui plafonnent les taux d’intérêt à 36% sur les prêts à la consommation, y compris les prêts sur salaire.

Les partisans affirment que ces restrictions empêchent les consommateurs de se mettre au-dessus de leurs têtes avec ces prêts traditionnellement coûteux, mais les opposants soutiennent que ces types de lois réduiront l’accès au crédit en forçant les prêteurs à fermer leurs vous manquez de liquidités.

Nouvelle recherche publiée lundi semble indiquer que si ces plafonds de taux de 36% peuvent être bien intentionnés, une approche différente peut en fait avoir un impact plus important sur la réduction du nombre d’Américains qui se font prendre dans un soi-disant « piège de la dette » où ils ont du mal à rembourser le prêt.

Les consommateurs peuvent être mieux servis par des règles qui obligent les prêteurs à refuser aux emprunteurs tout nouveau prêt pendant une période de 30 jours après avoir contracté trois prêts sur salaire consécutifs, le rapport trouve. Environ 90% des emprunteurs interrogés ont déclaré qu’ils voulaient une motivation supplémentaire pour éviter les dettes sur salaire à l’avenir, et ce système fournirait cela sans limiter immédiatement l’accès au crédit.

« Selon nous, l’interdiction des prêts sur salaire nuit aux consommateurs sur le net, mais les réglementations qui autorisent les prêts sur salaire, mais limitent les emprunts répétés, peuvent aider les consommateurs », déclare Chasser Allcott, l’un des principaux chercheurs de l’étude et professeur invité de droit à l’Université Harvard.

Les prêts sur salaire peuvent être faciles à obtenir, mais difficiles à rembourser. Dans les États qui autorisent les prêts sur salaire, les emprunteurs peuvent généralement contracter l’un de ces prêts en se rendant chez un prêteur et en fournissant simplement une pièce d’identité valide, une preuve de revenu et un compte bancaire. Contrairement à un prêt hypothécaire ou automobile, il n’y a généralement pas de garantie physique nécessaire et le montant emprunté est généralement dû deux semaines plus tard.

Pourtant, les taux d’intérêt élevés, qui dépassent les 600% APR dans certains États, et le court délai d’exécution peuvent rendre ces prêts coûteux et difficiles à rembourser. Recherche menée par le Le Consumer Financial Protection Bureau a constaté que près de 1 prêt sur 4 sur salaire sont réempruntés neuf fois ou plus. De plus, il faut environ cinq mois aux emprunteurs pour rembourser les prêts et leur coûte en moyenne 520 $ en frais financiers, Rapports des Pew Charitable Trusts.

La mise en œuvre d’une «période de réflexion» de 30 jours pour les prêts sur salaire permet aux consommateurs d’accéder au crédit quand ils en ont besoin, mais elle les oblige également à rembourser le prêt plus tôt (plutôt que de continuer à réemprunter le prêt), ce qui correspond à ce que les emprunteurs disent qu’ils veulent pour eux-mêmes à long terme, dit Allcott.

La période de réflexion doit être d’au moins un mois, car elle a été suffisamment longue pour forcer les emprunteurs à suivre un cycle de paie sans obtenir de prêt sur salaire, dit Allcott.

« La plupart des gens, dans les jours qui suivent leur paiement, ont beaucoup d’argent sur leur compte bancaire. Ce n’est que quelques jours après votre prochain chèque de paie que vous êtes à court d’argent et que vous avez besoin d’un prêt pour joindre les deux bouts », dit Allcott.

Il convient de noter que la recherche de lundi fait plusieurs hypothèses clés, notamment que les plafonds de taux sur les prêts à la consommation, y compris le modèle de 36%, agiront effectivement comme une interdiction totale des prêts sur salaire.

En outre, la recherche ne prend pas en compte l’effet des plafonds de taux d’intérêt modérés ou des règles qui encouragent les gens à rembourser progressivement les prêts, qui ont été mis en œuvre dans Ohio et le maintenant annulé Règle 2017 du Consumer Financial Protection Bureau.

