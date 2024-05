Les placebos peuvent améliorer les symptômes de santé mentale, selon une étude

Laissez-vous inspirer par un résumé hebdomadaire sur le bien-vivre, en toute simplicité. Inscrivez-vous à la newsletter Life, But Better de CNN pour obtenir des informations et des outils conçus pour améliorer votre bien-être..





Quand vous essayez de répondre symptômes de santé mentalela simple conviction que vous pouvez être aidé peut être un facteur important.

Symptômes de neuf troubles de santé mentale considérablement amélioré sous traitement placebo, selon une nouvelle revue de 90 essais contrôlés randomisés – connus sous le nom de méta-analyse – totalisant 9 985 participants adultes, en grande partie âgés de 30 à 40 ans.

Les troubles dans la revue, publiée mercredi dans le revue JAMA Psychiatriecomprenaient le trouble dépressif majeur, la manie, la schizophrénie, le trouble obsessionnel-compulsif ou TOC, le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, le trouble panique, le trouble de stress post-traumatique et la phobie sociale.

Les comprimés placebo utilisés dans les essais contrôlés randomisés étaient identiques en apparence et en goût aux médicaments actifs, mais ne contenaient pas l’ingrédient actif, a déclaré le Dr Tom Bschor, premier auteur de l’étude et professeur de psychiatrie à l’hôpital universitaire de Dresde en Allemagne. Les placebos contiennent plutôt des excipients, qui sont les ingrédients inactifs des médicaments.

Dans le passé, soumettre des participants souffrant de troubles de santé mentale à un traitement placebo constituait un dilemme éthique, étant donné que les chercheurs ne traiteraient pas le problème de santé mentale d’une personne et qu’il était possible que les symptômes des participants recevant un traitement placebo s’aggravent, a déclaré le Dr Jonathan. Alpert, titulaire de la chaire Dorothy et Marty Silverman du département de psychiatrie et des sciences du comportement de l’Albert Einstein College of Medicine de New York. Mais il existe des plans de réponse pour ces situations.

Étant donné que les participants sous placebo dans cette analyse ont ressenti des bénéfices, les résultats soutiennent l’utilisation de contrôles placebo dans les études, a déclaré Alpert, qui n’a pas participé à l’étude.

« Sinon, il serait très difficile de donner un sens aux données » concernant les effets des médicaments actifs, a-t-il ajouté. « Il s’agit de l’étude la plus complète sur les effets placebo en psychiatrie. »

Les résultats sont également importants pour le traitement des patients, a déclaré Bschor.

« Premièrement, l’effet positif sur tous les diagnostics montre qu’il peut être médicalement et éthiquement justifié que les patients participent à l’avenir à des essais cliniques avec des groupes placebo », a déclaré Bschor par courrier électronique. « Les cliniciens peuvent encourager leurs patients à participer à de tels essais, compte tenu du risque d’être assignés à un placebo. »

De plus, l’étude suggère que pour la plupart des troubles, renoncer initialement aux médicaments sur ordonnance pourrait être acceptable si les patients ont des sentiments mitigés ou une anxiété à l’idée de commencer le traitement et veulent voir si leur état s’améliore sans cela, a déclaré Bschor.

Mais pour les troubles qui n’ont pas connu autant d’amélioration avec les placebos – comme le TOC ou la schizophrénie, qui est un trouble psychotique – les médicaments peuvent être plus nécessaires.

Selon les experts, l’amélioration des symptômes de santé mentale grâce au traitement placebo peut être due à quelques influences potentielles.

Le premier est « l’effet placebo au sens strict, c’est-à-dire l’induction d’espoir et de croyance en un traitement efficace », a déclaré Bschor par courrier électronique. « Le placebo est administré dans le cadre d’études randomisées en double aveugle, de sorte que les participants ne savent pas s’ils pourraient recevoir un médicament actif. »

Deuxièmement, le bénéfice des professionnels de la santé mentale qui s’enquièrent de l’état d’un patient est « l’un des effets les plus puissants de toute la médecine », a déclaré le Dr Richard Keefe, professeur émérite de psychiatrie et de sciences du comportement, ainsi que de psychologie et de neurosciences au Duke University Medical Center. en Caroline du Nord.

Croire que les choses peuvent s’améliorer peut être une guérison, a ajouté Keefe, qui n’a pas participé à l’étude.

Les résultats pourraient également refléter l’évolution naturelle de certains troubles, ont indiqué les experts.

« Il est bien connu que les troubles mentaux sont épisodiques et que les symptômes peuvent fluctuer avec le temps et qu’une partie des personnes peuvent s’améliorer partiellement ou complètement sans aucun traitement, placebo ou intervention », a déclaré le Dr Felipe Barreto Schuch, professeur adjoint de psychiatrie et santé mentale à l’Université fédérale de Santa Maria au Brésil, par courrier électronique. « C’est ce que nous appelons une rémission spontanée. » Schuch n’a pas été impliqué dans l’étude.

La probabilité d’une rémission spontanée est particulièrement vraie pour la dépression et l’anxiété, qui ont les taux de rémission spontanée les plus élevés en général et sont les deux troubles qui bénéficient le plus du traitement placebo dans cette étude, ont déclaré les experts.

« Une limitation majeure est que, pour des raisons méthodologiques, nous ne pouvons pas séparer les trois principales influences mentionnées ci-dessus », a déclaré Bschor. « Isoler l’étendue du véritable effet placebo nécessiterait des études incluant un groupe ne recevant aucun médicament, pas même un placebo, aux côtés du groupe placebo. De telles études sont pratiquement indisponibles dans le domaine psychiatrique.

Pourquoi y a-t-il une différence dans l’efficacité des placebos pour la plupart des troubles par rapport à la schizophrénie et au TOC ? Les symptômes de certains troubles (comme la tristesse résultant de la dépression) réagissent mieux à l’attention et au réconfort que les symptômes de la schizophrénie comme les hallucinations, a déclaré Keefe.

Les contributions biologiques à ces troubles sont un autre facteur, a déclaré Alpert.

La génétique représente 30 à 40 % du risque de développer une dépression ou une anxiété, a-t-il déclaré. En conséquence, les événements de la vie « ont un impact très important sur le développement d’un trouble dépressif majeur ou d’un trouble d’anxiété généralisée », a déclaré Alpert. « Les troubles comme la schizophrénie ou le TOC sont plus biologiques, dans la mesure où 70 ou 80 % du risque de développer ces troubles semble être génétique. »

Si vous souffrez de l’un de ces troubles et que vous vous demandez quel traitement, le cas échéant, serait le meilleur, sachez que les médicaments surpassent toujours les placebos, a déclaré Alpert. L’étude montre simplement que si vous êtes dans un contexte thérapeutique dans lequel les gens se soucient de vous et vous informent sur votre maladie, c’est un bon début, et les médicaments apportent un bénéfice encore plus important, a-t-il ajouté.

Si vous n’avez jamais pris de médicaments pour votre maladie et que vous vous en passez pour voir si vos symptômes s’améliorent avec le temps, vous devriez quand même consulter régulièrement votre médecin et suivre un traitement, a déclaré Bschor.

« Cependant, si aucune amélioration ne se produit après plusieurs semaines », a-t-il ajouté, « vous devriez reconsidérer ouvertement la nécessité du traitement médicamenteux ».