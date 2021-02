Google ajoute bientôt de nouvelles fonctionnalités intéressantes à son application Fit pour ses smartphones Pixel. Vous pourrez mesurer votre fréquence cardiaque en plaçant un doigt sur la caméra arrière, ce qui nous rappelle une mode d’il y a de nombreuses années dans le monde Android.

Cela fonctionne en suivant le changement de couleur au fur et à mesure que le sang traverse le bout de votre doigt. D’autre part, la mesure de votre fréquence respiratoire fonctionne avec la caméra selfie, où vous vous positionnez dans un cadre et ensuite simplement respirer.

Le logiciel surveillera la montée et la descente de votre poitrine et en déduira le taux. Un chef de produit Google Health explique que les médecins comptent la fréquence respiratoire d’un patient de la même manière, et la technique d’apprentissage automatique de l’entreprise utilisée ici tente d’imiter cela.

« Beaucoup de gens, en particulier dans les classes économiques défavorisées actuellement, n’ont pas de choses comme les appareils portables, mais bénéficieraient tout de même de la possibilité de suivre leur rythme respiratoire, leur fréquence cardiaque, etc. », a déclaré le PM de Google. .

Selon les études internes de Google, la fonction de fréquence respiratoire est précise en une respiration par minute, pour les personnes atteintes ou non de problèmes de santé. Les lectures de fréquence cardiaque étaient exactes à moins de 2%. Les fonctionnalités ont été testées sur des personnes ayant une gamme de tons de peau et avaient une précision similaire.

Celles-ci pourraient arriver à l’avenir sur des téléphones non Pixel, mais Google souhaite d’abord étudier dans quelle mesure ils fonctionneraient sur d’autres appareils.

La source