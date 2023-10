Les Pixel Buds Pro reçoivent une mise à niveau majeure cette semaine

Google semble prêt à publier un nouveau firmware pour Pixel Boutons Pro cette semaine, aurait été étiqueté comme build 5.9. À l’intérieur, cela ressemble à une mise à niveau relativement majeure, avec les écouteurs équipés d’une détection de conversation, d’appels plus clairs, ainsi que du bien-être auditif.

Grâce à une capture d’écran publiée sur le Web par quelqu’un qui a reçu la mise à jour un peu plus tôt, nous pouvons détailler exactement ce qu’il y a à l’intérieur pour les propriétaires. Par exemple, comme les Galaxy Buds d’autrefois, la détection de conversation sur les Pixel Buds Pro peut automatiquement passer en mode transparence et mettre en pause la lecture multimédia lorsque les écouteurs chauffent pendant que vous parlez. Je me souviens de cette fonctionnalité d’il y a quelques années et je l’ai beaucoup appréciée.

Google détaille également le Bluetooth à très large bande dans la mise à jour, qui double la bande passante et permet des appels plus clairs. Enfin, Hearing Wellness permet aux utilisateurs de voir les niveaux d’intensité sonore actuels et fournit des rapports d’exposition accumulée.

Les propriétaires pourront basculer en mode conversation dans l’application Pixel Buds, tandis que les deux autres fonctionnalités ne sont que là avancer.

// @MishaalRahman | @Za_Raczke