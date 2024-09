Les Pixel Buds de Google perdent une fonction d’assistant clé

Vos Google Pixel Buds perdent une fonctionnalité cette semaine, même si Google donne l’impression que vous vouliez que cela se produise.

Dans un article d’assistance sur Google Assistant, Google a annoncé que les notifications vocales de Google Assistant via les Pixel Buds ne se produiront plus lors de l’utilisation de la fonction « Appuyer sur Assistant ». Les notifications non lues ne seront pas non plus lues automatiquement et vous ne pourrez pas y répondre.

Google indique que ce changement est « basé sur vos commentaires », donc les gens ont dû demander ce changement ?

Sur la base de vos commentaires, nous sommes ici pour vous annoncer que nous allons apporter les modifications suivantes à vos notifications de l’Assistant Google sur les Pixel Buds pendant que nous évaluons d’autres modifications des notifications. L’Assistant ne lira plus les notifications non lues lorsque vous utiliserez la fonction Assistant d’appui. L’Assistant ne lira plus automatiquement les notifications non lues et ne vous permettra plus d’y répondre. Pour entendre les notifications, vous pouvez activer Google Assistant et dire « Lire mes notifications ».

Désormais, si vous souhaitez que Google Assistant lise vos notifications, vous devrez activer Google Assistant et lui demander directement de le faire. L’époque où vos Pixel Buds le faisaient automatiquement est révolue.

// Google