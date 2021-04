À l’approche de Google I / O, ne soyez pas surpris si les informations relatives aux Pixel Buds A de Google, qui n’ont pas encore été annoncées, apparaissent de plus en plus. Google est généralement assez mauvais pour garder des secrets, il semble donc que ce ne soit qu’une question de jours avant que nous en sachions trop.

Selon un rapport de 9to5Google, qui a jeté un coup d’œil dans la mise à jour de l’application Pixel Buds de cette semaine, les dernières informations suggèrent que Google a peut-être supprimé l’une des meilleures fonctionnalités des Pixel Buds (2e génération). L’application Pixel Buds mise à jour n’appelle pas spécifiquement les Pixel Buds A par leur nom, mais il existe des références à deux types de Buds dans l’application, dont l’un n’a pas de gestes de balayage vers l’avant et vers l’arrière. Puisque le modèle de 2e génération a effectivement ces gestes, ce nouveau «type» sans pourrait être la série A.

Si nous supprimons ce geste avant et arrière, cela pourrait signifier que les pavés tactiles des Pixel Buds A ne sont pas aussi beaux que ceux des Pixel Buds ordinaires. Les Pixel Buds (2e génération), pour ceux qui ne sont pas familiers, ont des pavés tactiles incroyablement sensibles et précis qui vous permettent de contrôler le volume, d’ouvrir Google Assistant et de changer de piste. Ce sont les meilleurs pavés tactiles d’oreillettes du secteur si vous me demandez (notre avis!).

Si Google supprimait ces pavés tactiles pour les Pixel Buds A, il faut supposer qu’il s’agit d’une décision de réduction des coûts. La série A pour les téléphones Pixel est un modèle moins cher et il serait logique que Google copie cette idée pour les écouteurs de la série A. De plus, Google doit vendre une paire d’écouteurs qui ne représente pas 180 $ de déception, comme le modèle actuel de 2e génération.

Si cette information est exacte, c’est une mauvaise nouvelle à coup sûr. Encore une fois, la meilleure caractéristique des Pixel Buds sont les pavés tactiles et le fait de perdre ceux au profit d’un système de prise ou d’être forcé de saisir votre téléphone pour changer de volume réduirait l’expérience attendue. Je suppose que les coûts doivent être réduits.