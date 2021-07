Les Pixel Buds (2e génération) ont disparu

Il y a quelques semaines, juste au moment du lancement des Pixel Buds A-Series, Google nous a dit que les Pixel Buds (2e génération) étaient épuisés aux États-Unis et au Canada, et que seuls quelques pays ou détaillants tiers pourraient encore avoir des stocks. . Ils nous ont également dit que les États-Unis et le Canada n’obtiendraient pas de stock supplémentaire, il est donc certainement apparu qu’il s’agissait d’un produit arrivé en fin de vie.

Aujourd’hui, Google a retiré les Pixel Buds (2e génération) du Google Store aux États-Unis et au Canada, ainsi que d’endroits comme Meilleur achat sont entièrement vendus grâce à leur inventaire. C’est la fin des Pixel Buds 2.

Il n’y aura probablement pas beaucoup de larmes ce jour-là. Bien qu’ils soient un produit prometteur sur le papier, en termes d’apparence et de conception, les Pixel Buds de 2e génération ont eu du mal dès le premier jour avec ce qui devait être un défaut matériel que Google ne pouvait tout simplement pas corriger avec un logiciel. Les coupures audio étaient bien connues, tout comme d’autres problèmes de connexion qui obligeaient les gens à désactiver un certain nombre de fonctionnalités afin de les rendre utilisables au quotidien. Plusieurs mises à jour logicielles au cours de la première année ont aidé à certains égards, mais la plupart des personnes qui ont eu des problèmes avec les Pixel Buds (2e génération) en ont fait l’expérience, peu importe ce que Google a essayé.

Google a confirmé lors du lancement du nouveau Pixel Buds A-Series qu’ils avaient apporté un grand changement dans la série A qui a amélioré les problèmes de découpe en faisant se connecter les deux Buds à un téléphone en même temps, plutôt que de router la connexion via un seul Bud comme ils l’ont fait avec le modèle de 2e génération. En d’autres termes, les Pixel Buds (2e génération) avaient en effet un défaut qui ne pouvait pas être surmonté.

Si vous avez acheté une paire du modèle de 2e génération aux remises importantes que nous avons vues pendant plusieurs semaines consécutives jusqu’à présent, j’espère qu’ils vous traiteront bien. S’ils ne le font pas, eh bien, vous saviez probablement dans quoi vous vous embarquiez.

Sur une note connexe, je teste les Pixel Buds A-Series depuis plusieurs semaines maintenant et je devrais avoir un examen assez tôt. En bref, ils sont bien améliorés dans le service de connexion avec un son similaire à celui de la 2e génération. Ils constituent une option solide.