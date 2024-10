Les Pixel 10 et Pixel 11 offriraient de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo et d’IA

De nouvelles fuites indiquent que les Pixel 10 et Pixel 11 sont dotés de nouvelles fonctionnalités d’IA et d’améliorations de l’appareil photo.

Kamila Wojciechowska, la fuyarde a trouvé des détails dans des documents divulgués par la division gChips de Google révélant que le Tensor G5 arbore un TPU amélioré sur le Pixel 10, qui permettra les fonctionnalités Video Generative ML. Wojciechowska affirme que les appareils permettront un « montage vidéo intuitif basé sur l’IA générative post-capture pour l’application Photos », ce qui est une longue façon de dire que le Pixel 10 pourra utiliser l’IA pour faciliter le montage vidéo.

Une autre fonctionnalité appelée « Speak-to-Tweak » permettra aux utilisateurs de dicter les modifications qu’ils souhaitent apporter à une photo. Il existe également un Sketch-to-Image, qui semble similaire à une fonctionnalité d’IA déjà disponible sur certains téléphones Galaxy dans le cadre de Galaxy AI.

Il y a également des références à quelque chose appelé « Magic Mirror », bien que ce que cela signifie ne soit pas clair. Selon certaines rumeurs, le Tensor G5 serait également doté de modèles à diffusion stable localement, ce qui devrait contribuer à accélérer la génération d’images alimentées par l’IA dans des applications comme Pixel Studio.

Quant au Pixel 11 de 2026, il offrirait un zoom jusqu’à 100x pour les photos et les vidéos en utilisant l’apprentissage automatique et non le matériel. Le combiné arborerait un flou cinématique jusqu’à 4K 30 ips et devrait contribuer à réduire la consommation d’énergie.

Une autre mise à niveau devrait inclure la vidéo Ultra Low Light sur l’appareil, au lieu d’utiliser le cloud.

Ces détails proviennent d’une fuite massive de documents gChips qui nous a également donné un aperçu plus approfondi des prochaines puces Tensor de Google, que vous pouvez lire ici.

Source: Autorité Android