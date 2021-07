Les pitreries hilarantes d’Ishan Kishan pendant l’ODI Inde-Sri Lanka capturées dans une vidéo virale

Avec une victoire en série déjà dans leur cagnotte, la direction de Team India a réalisé les rêves de cinq joueurs de cricket alors que K Gowtham, Nitish Rana, Chetan Sakariya, Rahul Chahar et Sanju Samson ont fait leurs débuts pour le troisième et dernier affrontement ODI contre Sri Lanka vendredi. Cela signifiait que le jeune Ishan Kishan qui avait démarré sa carrière ODI plus tôt dans la série avec un bang littéral (lire: six) a été exclu du concours, mais cela n’a pas refroidi son moral.

En fait, le joueur de cricket qui a récemment eu 23 ans, était assis le long des cordes frontalières lors de la poursuite sri-lankaise lorsqu’il a décidé de partager un moment léger en regardant directement la caméra.

Il est difficile de décrire avec des mots ce que Kishan faisait, alors voici une vidéo de l’incident hilarant qui s’est produit à la 28e de la deuxième manche.

Ce qu’Ishan Kishan a fait à la caméra tout à l’heure, littéralement pour la première fois, j’ai eu envie de l’appeler Ishu baby❤— Loosu Paapa ☘️ (@CertainSoul) 23 juillet 2021

Que fait Ishan kishan – Yash (@YashBha28797813) 23 juillet 2021

ISHAN KISHAN CLIN D’IL À LA CAMÉRA JE NE PEUX PAS— irene⁷ (@grrrtaehyung) 23 juillet 2021

Pour revenir à l’action sur le terrain, trois guichets chacun pour les filateurs Akila Dananjaya et Praveen Jayawickrama suivis de demi-siècles pour Avishka Fernando (76) et Bhanuka Rajapaksa (65) ont aidé le Sri Lanka à remporter une victoire de consolation à trois guichets dans le troisième ODI, qui a été réduit à 47 overs un côté en raison de la pluie. C’était la première victoire ODI du Sri Lanka à domicile contre l’Inde en neuf ans.

L’inexpérience de l’Inde leur a été défavorable alors qu’ils affichaient un total inférieur à la normale de 225. Le Sri Lanka a failli gâcher une poursuite confortable vers la fin, mais a franchi la ligne avec huit overs à perdre. Rahul Chahar a été le choix des quilleurs pour l’Inde, donnant à SL une menace tardive avec 3 pour 54.

La mise en place bâclée de l’Inde leur a coûté, car ils ont réussi cinq prises.

