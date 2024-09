Les pistolets Glock sont populaires parmi les criminels car ils sont faciles à modifier, selon un rapport

BALTIMORE– Les pistolets Glock sont un choix populaire pour les personnes commettant des crimes avec des armes à feu, en partie parce qu’ils peuvent être facilement convertis en armes entièrement automatiques à l’aide d’un petit appareil, selon un nouveau rapport basé sur les données de près de trois douzaines de villes américaines.

Souvent appelé Commutateurs Glock ou gâchettes automatiquesces appareils ont fait l’objet d’une attention accrue ces dernières années, car ils sont de plus en plus présents sur les scènes de crime. Ils transforment efficacement les armes semi-automatiques, qui tirent une balle par pression sur la gâchette, en mitrailleuses capables de tirer des tirs continus.

Les autorités croient que les tireurs qui tué quatre personnes et blessé 17 autres dans Birmingham, Alabamale week-end dernier utilisaient des dispositifs de conversion pour rendre leurs armes plus puissantes. Une centaine de douilles d’obus ont été récupérées sur les lieux.

Un rapport de l’organisation anti-violence Everytown for Gun Safety indique que les criminels choisissent souvent les Glocks parce qu’ils sont relativement bon marché et faciles à utiliser et à modifier. Mais la marque est peut-être mieux connue pour sa popularité auprès des agents des forces de l’ordre, qui portent presque exclusivement des armes de poing Glock.

Le rapport a été publié cette semaine avant une conférence jeudi à Baltimore organisée par les maires contre les armes illégales, un groupe qui relève d’Everytown. L’organisation a appelé Glock et les autres fabricants d’armes à assumer la responsabilité de leurs produits et à faire davantage pour prévenir la violence.

« Nous devons également renforcer ce niveau de responsabilité pour eux », a déclaré le maire de Baltimore, Brandon Scott, dans une interview. « À un moment donné, en tant que pays, le caractère sacré de la vie des Américains doit commencer à l’emporter sur le caractère sacré des armes américaines. »

Un porte-parole de Glock n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Scott et d’autres maires ont déclaré que même si les élus locaux sont souvent à l’avant-garde des pressions en faveur de meilleures politiques en matière d’armes à feu, le Congrès doit également intensifier ses efforts et s’attaquer au problème.

Les chercheurs ont découvert que quatre fabricants d’armes représentaient plus de 40 % des armes récupérées qu’ils ont étudiées, Glock représentant à lui seul 18 %. L’équipe a compilé des données provenant de 34 villes américaines sur les armes récupérées sur les scènes de crime en 2023.

« En gros, ils profitent de la douleur », a déclaré John Feinblatt, président d’Everytown. « Ils donnent la priorité aux profits plutôt qu’à la sécurité. »

Pendant ce temps, la prévalence des dispositifs de conversion de mitrailleuses a considérablement augmenté – 570 % entre 2017 et 2021, selon le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Ces appareils sont interdits par la loi fédérale. La plupart sont de petits morceaux de métal ou de plastique fabriqués avec une imprimante 3D ou commandés en ligne.

Le rapport révèle également que les récupérations d’armes fantômes Polymer80 – des armes à feu introuvables et non assemblées qui peuvent être achetées en ligne – ont augmenté de près de 1 200 % dans 28 villes au cours des cinq dernières années. Ces chiffres ont commencé à baisser suite à la mise en œuvre d’une nouvelle règle fédérale et d’une vague de législations étatiques interdisant ces armes, selon le rapport. Polymer80, autrefois l’un des principaux fabricants d’armes fantômes aux États-Unis, a également mis fin à ses activités le mois dernier après un déluge de poursuites.

La ville de Baltimore était parmi ceux qui ont porté plainte. Les autorités municipales ont annoncé un accord de règlement en février après que la société basée au Nevada ait accepté de cesser de vendre ses produits aux résidents du Maryland.

Le procès de la ville accusait Polymer80 d’avoir intentionnellement enfreint les lois fédérales et étatiques sur les armes à feu en concevant, fabriquant et fournissant des kits d’assemblage d’armes à feu sans numéro de série à des acheteurs qui ne subissent pas de vérification d’antécédents. Elle a été déposée le jour même où l’interdiction des armes fantômes dans tout l’État du Maryland est entrée en vigueur en 2022 à la suite d’un changement de loi qui a élargi la définition d’une arme à feu pour inclure « un cadre ou un récepteur inachevé ».

Un an plus tard, les récupérations d’armes fantômes à Baltimore avaient chuté de 25 %, selon le rapport.

La violence armée a également diminué de manière significative dans la ville au cours des deux dernières années environ. tendance positive que les experts et les responsables attribuent à un large gamme de facteursy compris des programmes élargis de lutte contre la violence et une réforme en cours de la police. La violence est tendance à la baisse à l’échelle nationale ainsi qu’à la suite d’une forte hausse pendant la pandémie de COVID-19.

Le rapport suggère plusieurs mesures que les fabricants pourraient prendre pour garder leurs armes à feu hors de portée des criminels, notamment par une surveillance accrue des marchands d’armes avec lesquels ils travaillent. Les fabricants pourraient également se concentrer sur la production d’armes plus sûres, difficiles à modifier, et financer des campagnes publicitaires pour sensibiliser le public à la sécurité des armes à feu.

« Je pense que le bon sens peut toucher les gens. Je pense que vouloir sauver la vie de nos enfants peut toucher les gens », a déclaré le maire de Kansas City, Quinton Lucas. « Les fabricants pourraient demain faire des choses qui rendraient les armes plus sûres et sauveraient des vies. »