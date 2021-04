La recherche, publié en ligne lundi dans les actes de la National Academy of Sciences , a constaté que dans les villes où une infrastructure cyclable a été ajoutée, le cyclisme avait augmenté jusqu’à 48 pour cent de plus que dans les villes qui n’ont pas ajouté de pistes cyclables.

«C’est la première preuve que nous ayons essayé, à plus grande échelle, de relier l’infrastructure des pistes cyclables – ces pistes cyclables pop-up et les choses qui ont été construites – aux niveaux cyclables pendant Covid», a déclaré Ralph Buehler, président des affaires urbaines et planification à l’École des affaires publiques et internationales de Virginia Tech, qui n’a pas participé à l’étude.

Les villes denses où le transport en commun était déjà populaire ont généralement enregistré les plus fortes hausses. Dans les villes à plus faible densité, plus de voitures par habitant et des vitesses de circulation plus élevées, l’augmentation du cyclisme a été plus modeste. Paris, qui a mis en œuvre son programme de pistes cyclables tôt et qui disposait du plus grand programme de pistes cyclables pop-up de toutes les villes de l’étude, a enregistré l’une des plus fortes augmentations de cyclistes.

«Il semble presque naturel que plus vous avez d’infrastructure, plus vous aurez de vélo», a déclaré Sebastian Kraus, l’auteur principal de l’étude.

Mais dans la recherche sur les transports en commun, l’effet de l’ajout de voies cyclables est un sujet de débat.

«C’est comme un problème de poule et d’œuf», a déclaré M. Kraus, doctorant en économie à l’Institut de recherche Mercator sur les biens communs mondiaux et le changement climatique à Berlin. «Il peut y avoir cette causalité inverse qui, en fait, si vous avez beaucoup de cyclistes, ils exigeront une meilleure infrastructure, et ce n’est pas vraiment l’infrastructure qui crée plus de cyclisme.»

Les chercheurs ont collecté des données, y compris les longueurs des nouvelles pistes cyclables et les données des compteurs de vélos, dans 106 villes d’Europe. Les compteurs de vélos ont permis aux chercheurs de mesurer le nombre de cyclistes dans toute la ville, pas seulement sur les nouvelles pistes cyclables. Ils ont analysé le nombre de cyclistes de mars à juillet et ont constaté que dans les villes qui avaient ajouté des pistes cyclables, le cyclisme augmentait de 11 à 48% de plus que dans les villes qui n’avaient pas ajouté de pistes cyclables.

Les chercheurs ont constaté que l’augmentation se maintenait lors du contrôle des conditions météorologiques et des changements dans l’offre et la demande de transport en commun.