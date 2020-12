Les pistes circulaires pourraient révolutionner l’aviation commerciale tout en augmentant la capacité des aéroports d’ici 2050, selon un scientifique néerlandais de premier plan.

Construite comme un cercle de 2,2 milles de large sur près de sept milles de circonférence autour d’un aéroport, la piste permettrait un volume de trafic élevé car plusieurs décollages et atterrissages pourraient avoir lieu simultanément.

La conception est plus sûre que les aéroports conventionnels, car les avions peuvent éviter les vents traversiers dangereux en atterrissant dans n’importe quelle direction, selon Henk Hesselink, ingénieur au Royal Netherlands Aerospace Center (NLR).

Sans le vent de travers qui retarde les vols et cause des retards, les avions pourraient atterrir et décoller plus fréquemment, augmentant ainsi la capacité de l’aéroport.

Pouvoir atterrir de n’importe quelle direction signifie également que les avions ne sont pas obligés de survoler les zones résidentielles aussi souvent, ce qui réduit la pollution sonore.

Même lorsque les aéroports se trouvent dans des zones très peuplées, les vols peuvent être répartis sur un plus grand nombre de trajectoires de vol, de sorte que les maisons autour de l’aérodrome « partageraient » le bruit entre elles plutôt que les mêmes ménages ayant à supporter tout le bruit. .

La conception de la piste sans fin a une légère pente et une légère courbe car elle entoure tout l’aéroport, semblable aux pistes d’essai de voitures à grande vitesse.

« Nous devons repenser la façon dont nous traitons les aéroports, la capacité et l’environnement », a déclaré Hesselink à Mashable.

«Nous recherchons une solution permettant aux avions de décoller et d’atterrir dans toutes les conditions météorologiques.

Une piste circulaire singulière pourrait gérer le trafic de quatre pistes classiques et prend moins de place, selon Hesselink.

Les avions à l’atterrissage peuvent également être acheminés loin des zones résidentielles pour réduire la pollution sonore car ils ne dépendent pas d’une trajectoire d’approche standard

Il y a déjà eu des essais sur piste circulaire avec des pilotes de chasse qui y ont atterri.

« Ces pilotes ont rapporté au début que c’était un peu étrange, mais après deux ou trois essais, ils ont déclaré que c’était très bien possible », a ajouté Hesselink.

La piste circulaire radicale fait partie d’un effort visant à augmenter la capacité des aéroports dans un contexte de trafic croissant. Les scientifiques pensent que la mobilité sera accentuée dans les décennies à venir et que de nouvelles technologies seront nécessaires.

«Nous pouvons continuer à optimiser le système, mais à un certain moment, les petites étapes ne fonctionnent plus et nous avons vraiment besoin d’une nouvelle idée pour faire face au trafic prévu», a déclaré Hesselink.

La conception circulaire fait partie du projet «The Endless Runway», dirigé par une équipe de scientifiques néerlandais du NLR.

Les travaux ont été menés avec des partenaires aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Pologne.