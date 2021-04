Les piscines de natation ont été fermées après que la pandémie de coronavirus a forcé le pays à se verrouiller.

Mais les piscines intérieure et extérieure sont-elles désormais ouvertes et comment la distanciation sociale est-elle maintenue?

Suivez notre blog en direct sur la politique britannique pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour …

Les piscines intérieures peuvent rouvrir à partir du 12 avril Crédits: Getty Images – Getty

Quand les piscines rouvriront-elles?

Les piscines extérieures et les sites en eau libre ont été autorisés à ouvrir à partir du 29 mars.

Puis le 12 avril 2021, les piscines couvertes ont rouvert pour un usage individuel ou au sein de groupes de ménages.

Mais Boris Johnson se réserve le droit de freiner la levée des contraintes de verrouillage si une nouvelle variante du virus émerge ou si le plan en quatre étapes s’écarte de sa trajectoire.

Cependant, les piscines restent fermées en Écosse jusqu’au lundi 26 avril 2021.

Pendant ce temps, le Pays de Galles ne rouvrira ses piscines que le 3 mai.

Quand les cours de natation pour enfants recommenceront-ils?

Les activités intérieures pour les enfants, notamment les séances de club pour les moins de 18 ans dans les sports aquatiques et les cours de natation, ont également été autorisées à reprendre à partir du 12 avril.

Ce sera un changement bienvenu pour de nombreux parents et enfants, après près d’un an de restrictions perturbant la vie quotidienne.

La directrice générale de Swim England, Jane Nickerson, a déclaré à Radio 4 en 2020: « L’une de nos plus grandes et plus grandes craintes est qu’il y ait une génération perdue d’enfants cette année qui n’apprennent pas à nager. »

Une déclaration de Nickerson a déclaré qu’elle était « ravie » de la réouverture des piscines extérieures et des sites en eau libre, elle a souligné l’importance de la facilité de demain dans les restrictions.

Nickerson a déclaré: «Bien que la réouverture des piscines extérieures soit un motif de fête, surtout au début des vacances de Pâques, nous nous rendons compte que beaucoup n’auront toujours pas accès à une piscine.

«C’est pourquoi il est vital que les piscines couvertes rouvrent le 12 avril afin que la grande majorité des gens puissent se remettre à l’eau.»

Elle a reconnu que l’attente pour les nageurs plus âgés souhaitant s’entraîner avec des groupes organisés était frustrante.

Les activités et les cours du club peuvent-ils redémarrer?

Les plus de 18 ans attendront un peu plus longtemps pour reprendre la formation que leurs homologues plus jeunes.

Le sport organisé pour adultes en salle, y compris les activités du club et les activités aquatiques de groupe pour les plus de 18 ans, telles que les cours de santé et de bien-être, serait autorisé cinq semaines après la deuxième étape, le 17 mai.

Jane Nickerson a déclaré: «Cette annonce du gouvernement viendra comme un soulagement pour tant de gens qui ont tant manqué la natation et les activités aquatiques – la fin est enfin en vue.»

«Nous apprécions que beaucoup aient espéré une date de réouverture plus précoce, mais nous comprenons la nécessité d’être prudents car nous ne voulons pas nous retrouver dans un autre verrouillage à l’avenir.»

«Bien que je sois ravi que les piscines extérieures et intérieures puissent rouvrir à la première occasion disponible permise par le gouvernement, c’est toujours un moment doux et amer pour nos milliers et nos milliers de membres de plus de 18 clubs.

«Bien sûr, les adultes seront autorisés à retourner dans l’eau lorsque les piscines rouvriront mais, pour beaucoup d’entre eux, cela signifiera qu’ils n’auront pas pu s’entraîner avec leurs clubs depuis plus de six mois au moment où les restrictions intérieures sur les adultes seront organisées. le sport est facilité. «

Les nageurs devront maintenir une distance sociale dans l’eau Crédits: Getty Images – Getty

Comment les piscines seront-elles sécurisées par Covid?

Le gouvernement a annoncé qu’il mettrait à jour ses directives pour conseiller les entreprises sur l’amélioration du flux d’air frais à l’intérieur.

La principale préoccupation était la lutte pour maintenir la distanciation sociale au bord de la piscine et dans les vestiaires, plutôt que la transmission dans l’eau.

Selon les experts, le chlore dans les piscines est susceptible de tuer le coronavirus – mais il y a encore des risques, mais ils sont pour la plupart hors de l’eau.

Des tests de coronavirus seront effectués régulièrement pour garder les taux d’infection sous contrôle.

Les nageurs devront probablement respecter les règles de distance sociale dans l’eau, tandis que la propreté de la piscine sera une priorité absolue.

Les nageurs seront encouragés à se présenter « prêts à la plage » et à éviter d’utiliser les vestiaires Crédits: Getty Images – Getty

Les gens doivent arriver à la piscine prêts à réduire le nombre de personnes qui se rassemblent dans les vestiaires et à s’assurer que des douches sont disponibles après la baignade.

D’autres conseils demandent aux nageurs d’apporter leurs propres jouets et flotteurs avec eux, tout en surveillant leur temps dans l’eau pour respecter les plages horaires.